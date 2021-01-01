مرتضى منصور يتحدث عن .. طلب لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض تقسيط غرامة لاعب الأهلي محمود كهربا وأن محامي اللاعب تواصل معه من أجل تقسيط غرامة كهربا مؤكدا أنه رفض تماما هذا الأمر.
وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: أوجه الدعوة إلى ممدوح عباس للدخول إلى الانتخابات للمنافسة أمامه على مقعد رئاسة نادي الزمالك، مضيفًا أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة علي منصب رئيس الزمالك إذا أعلن عباس عن دخوله الانتخابات.
الاعتذار للخطيب
وشدد مرتضى منصور على أن هناك ثلاثة أمور لن يقوم بها، وهي عدم التوقيع علي عقد الرعاية بهذا المبلغ الهزيل ويرفض هذا الأمر تماما ولن يوقع علي العقد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!