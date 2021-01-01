مرتضى منصور يتحدث عن .. طلب لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب



مرتضى منصور مرتضى منصور



أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض تقسيط غرامة لاعب الأهلي محمود كهربا وأن محامي اللاعب تواصل معه من أجل تقسيط غرامة كهربا مؤكدا أنه رفض تماما هذا الأمر.



وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: أوجه الدعوة إلى ممدوح عباس للدخول إلى الانتخابات للمنافسة أمامه على مقعد رئاسة نادي الزمالك، مضيفًا أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة علي منصب رئيس الزمالك إذا أعلن عباس عن دخوله الانتخابات.



الاعتذار للخطيب

وشدد مرتضى منصور على أن هناك ثلاثة أمور لن يقوم بها، وهي عدم التوقيع علي عقد الرعاية بهذا المبلغ الهزيل ويرفض هذا الأمر تماما ولن يوقع علي العقد.

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والأمر الثاني هو تقسيط غرامة كهربا، مؤكدا أنه لن يقوم بهذا الأمر، ولن يفرط في غرامة اللاعب، ومتمسك بدفع اللاعب قيمة المبلغ بشكل كامل، نافيا ما يتردد حول أن اللاعب سيدفع نصف الغرامة، ومن يمتلك هذه المستندات يقدمها.وواصل منصور تصريحاته بأن الأمر الثالث، هو الاعتذار لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، مؤكدا أنه لن يعتذر لمحمود الخطيب ويرفض هذا الأمر تماما.وأضاف منصور أن شقيق اللاعب زكريا الوردي تحدث للإعلام المغربي، وأكد نفس ما قاله، وأن اللاعب يشعر بالغربة، ويرفض تماما البقاء خارج المغرب، وأعاد كل الأموال إلي الزمالك.