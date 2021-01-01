تظهر بورش 911 GT3 فيس ليفت طراز 2024 أثناء الاختبارات الشتوية



بورش 911 GT3 بورش 911 GT3

مع بداية الأجواء الشتوية تبدأ شركات السيارات بتجربة العديد من الطرازات والنسخ المحسنة للتأكد من توافق الأنظمة بالسيارة مع الأجواء شديدة البرودة، كما نشاهد الآن مع أحدث الصور التجسسية لسيارة بورش 911 GT3 فيس ليفت.



تظهر بورش 911 GT3 بنفس التصميم الخاص بمقدمة السيارة حيث لم تحصل المصابيح الأمامية أو المصد أو الفتحات الهوائية الأمامية على تعديلات تصميمية، وكذلك عند النظر على التصميم الجانبي للسيارة.



عند النظر على التصميم الخلفي تظهر أغطية لإخفاء تفاصيل المصد الخلفي على الجانبي حيث يبدو أن التحديثات الخارجية سوف تظهر بلمسات بسيطة بالمصد الخلفي حيث يظهر مشتت الهواء بنفس التصميم الحالي مع منافذ العادم الثنائية في منتصف السيارة.

قد يعجبك أيضا...

لم توضح الصور التجسسية التغيرات بداخل مقصورة القيادة، ولكن من المتوقع أن تحصل على لوحة عدادات رقمية جديدة كما شهدنا من قبل مع بورش كاريرا بالصور التجسسية لمقصورة القيادة، مع تحديث نظام المعلومات الترفيهي للسيارة.تشير التوقعات أن هذه الاختبارات الشتوية تركز على منظومة الحركة والتي من المتوقع أن تقدم بالمزيد من القوة لكن بزيادة طفيفة بالقوة الحصانية وعزم الدوران عن النسخة الحالية والتي تحصل على محرك 4.0 لتر بقوة 510 حصان مع 469 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة دبل كلاتش من 7 سرعات، أو يدوي من 6 سرعات.يبدو أن شركة بورش تستعد لإطلاق العديد من النسخ المحدثة لطرازات 911 كما نشاهد في الفترة الحالية بالصور التجسسية والتي تظهر كافة الطرازات.