تظهر بورش 911 GT3 فيس ليفت طراز 2024 أثناء الاختبارات الشتوية

مع بداية الأجواء الشتوية تبدأ شركات السيارات بتجربة العديد من الطرازات والنسخ المحسنة للتأكد من توافق الأنظمة بالسيارة مع الأجواء شديدة البرودة، كما نشاهد الآن مع أحدث الصور التجسسية لسيارة بورش 911 GT3 فيس ليفت.
تظهر بورش 911 GT3 بنفس التصميم الخاص بمقدمة السيارة حيث لم تحصل المصابيح الأمامية أو المصد أو الفتحات الهوائية الأمامية على تعديلات تصميمية، وكذلك عند النظر على التصميم الجانبي للسيارة.
عند النظر على التصميم الخلفي تظهر أغطية لإخفاء تفاصيل المصد الخلفي على الجانبي حيث يبدو أن التحديثات الخارجية سوف تظهر بلمسات بسيطة بالمصد الخلفي حيث يظهر مشتت الهواء بنفس التصميم الحالي مع منافذ العادم الثنائية في منتصف السيارة.
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