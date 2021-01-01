تكشف شركة MW التشيكية عن كوبيه كلاسيكية جذابة بمحرك كهربائي جديد

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صورة الخبر: شركة MW التشيكية
شركة MW التشيكية

في عام 2018 كشفت العلامة التشيكية MW عن السيارة الكهربائية لوكا للمرة الأولى عالمياً، ولكن لم يبدأ الإنتاج منذ حينها لتحصل الآن بعد 4 سنوات على نسخة محسنة جديدة بالعديد من التعزيزات الداخلية والخارجية وبمنظومة الحركة قبل دخولها فعلياً لخطوط الإنتاج.

مظهر MW لوكا الخارجي
تظهر لوكا بتصميم كلاسيكي بمقدمة تتشابه مع سيارات بي ام دبليو القديمة، تظهر المقدمة بشبكة هوائية جديدة متصلة معاً بدلاً من التصميم السابق والذي كانت تظهر بشبكة أمامية منفصلة، مع الحفاظ على تصميم المصابيح الامامية ومنظومة إضاءة LED، مع الاستغناء عن المصد الأمامي المعدني.

عند النظر على التصميم الجنابي حيث تظهر لوكا بأقواس عجلات أكبر لتتسع العجلات الرياضية الجديدة بقياس 17 بوصة، مع مرايات جديدة بطابع كلاسيكي، وصولاً للمقطع الخلفي حيث تظهر السيارة بنفس التصميم السابق بدون تغيرات تصميمية كبيرة، ويظهر أيضاً شعار MW والذي يتشابه إلى حد كبير مع تصميم فولكس واجن.

مقصورة القيادة في MW لوكا
لم تكشف شركة MW عن صور مقصورة القيادة بعد التعزيزات الجديدة، ولكن أشارت إلى حصولها على نظام معلومات ترفيهي جديد يدعم العديد من الوظائف الجديدة، مع مقاعد أكبر والمزيد من المساحات الداخلية.

محرك MW لوكا
كانت تقدم لوكا في عام 2018 بمحرك كهربائي بقوة 67 حصان مع مدى حركة صافي يصل إلى 300 كم، ولكن الآن كشفت الشركة أنها حصلت على محرك كهربائي جديد مبرد بالماء، مع بطارية حديثة متقدمة، وترقية نظام التعليق ومنظومة الأداء بالكامل مع تحسين مركز الثقل الخاص بالسيارة مع نسبة توزيع وزن 50:50 للحصول على أفضل ثبات وأداء ممكن، ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة من حوالي 40 ألف جنيه استرليني – 157 ألف ريال.

المصدر: المربع نت

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