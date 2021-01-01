تكشف شركة MW التشيكية عن كوبيه كلاسيكية جذابة بمحرك كهربائي جديد

في عام 2018 كشفت العلامة التشيكية MW عن السيارة الكهربائية لوكا للمرة الأولى عالمياً، ولكن لم يبدأ الإنتاج منذ حينها لتحصل الآن بعد 4 سنوات على نسخة محسنة جديدة بالعديد من التعزيزات الداخلية والخارجية وبمنظومة الحركة قبل دخولها فعلياً لخطوط الإنتاج.
مظهر MW لوكا الخارجي
تظهر لوكا بتصميم كلاسيكي بمقدمة تتشابه مع سيارات بي ام دبليو القديمة، تظهر المقدمة بشبكة هوائية جديدة متصلة معاً بدلاً من التصميم السابق والذي كانت تظهر بشبكة أمامية منفصلة، مع الحفاظ على تصميم المصابيح الامامية ومنظومة إضاءة LED، مع الاستغناء عن المصد الأمامي المعدني.
عند النظر على التصميم الجنابي حيث تظهر لوكا بأقواس عجلات أكبر لتتسع العجلات الرياضية الجديدة بقياس 17 بوصة، مع مرايات جديدة بطابع كلاسيكي، وصولاً للمقطع الخلفي حيث تظهر السيارة بنفس التصميم السابق بدون تغيرات تصميمية كبيرة، ويظهر أيضاً شعار MW والذي يتشابه إلى حد كبير مع تصميم فولكس واجن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!