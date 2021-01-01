تعلن لامبورغيني 4 ركائز لمستقبلها الكهربائي



لامبورغيني لامبورغيني

كما تعلمون، توشك لامبورغيني على التحول من المحركات التقليدية إلى المحركات الهجينة أو الكهربائية، ولكن ذلك لن يكون مباشراً حيث حددت الشركة 4 ركائز للانطلاق منها.



وفق الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان وينكلمان “هناك أربع ركائز في رأسي: التصميم والأداء، وهذا ما كنا نفعله دائماً. الآخران؟ إنه الأداء المتصور. فكيف تشعر، ما مدى تفاعلك مع السيارة. والأخير هو الصوت، هذا هو الشيء الأكثر تحدياً، لذا فالصوت هو الشيء الذي يجب أن نرى فيه ما سيحدث. لا أريد أن أقول أنه سهل، فقط سيكون مختلفاً عن اليوم”.



كما يشير وينكلمان، التصميم والأداء موجودان مباشرة في جينات لامبورغيني إذا جاز التعبير. والآن يعتبر مفهوم “الأداء المتصور” فكرة شاذة إلى حد ما، وهي فكرة يمكن أن تعتمد في الماضي بشدة على محرك احتراق داخلي كبير. يقول وينكلمان إن الفريق في مراحل التطوير بالفعل “نحن نعمل بالفعل على الأداء المتصور. أعتقد أن البرنامج سوف يتخذ خطوات رئيسية لمساعدتنا على تحسين التسارع الجانبي والتفاعل بين الآلة والسائق. هذه الأشياء لها أهمية قصوى النجاح”.