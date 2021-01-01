تفاجئ مرسيدس AMG GT2 الجديدة العملاء



مرسيدس AMG GT2 مرسيدس AMG GT2

مع أن مرسيدس AMG GT تقترب من نهاية الطريق للجيل الحالي من السيارة إلا أن ذلك لا يمنع مرسيدس من الكشف عن نسخة جديدة مثيرة مخصصة للسباقات.



صممت السيارة لتلائم لوائح GT2 التي قدمت في عام 2020، وبعكس ما يوحي به الاسم، فإن السيارة تقع بين GT3 و GT4 الحالية. وبنما تذهب نسخ AMG GT3 إلى السائقين المحترفين فإن AMG GT4 مخصصة للمشاركين في السباقات الخطرة، وتقول مرسيدس أن AMG GT2 تسد الفجوة وتستهدف “السائقين النبلاء”.



مثل سيارة مرسيدس AMG GT Black Series التي تشارك السيارة محركاتها، تحتفظ GT2 بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر ولكن مع خفض القوة من 720 حصان إلى 697 حصان والتي تذهب للمحور الخلفي عبر ناقل حركة متسلسل من ست سرعات بدلاً من الناقل ثنائي الكلتش، وتقدم السيارة حزمة من الزوائد الأيروديناميكية كثيفة.

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في الداخل، تأتي السيارة بتصميم داخلي مختلف كثيراً مع مقاعد حاضنة، ولوحة عدادات بمختلفة وعجلة قيادة مخصصة للسباقات. لم تعلن مرسيدس AMG سعر سيارة GT2، ولكنها ستتجاوز الـ 300,000 دولار مقارنة بسيارات الشركة المشابهة.