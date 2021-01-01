شرح كيفية العثور على ملف سبوتيفاى الخاص بك

من بين العناصر الأكثر شيوعًا فى نهاية العام هذا العام هى Spotify Wrapped، حيث تجمع خدمة الموسيقى تقريرًا عن كل ما استمعت إليه فى ذلك العام بتنسيقات إحصائية مختلفة.
يمكنك معرفة فئات الموسيقى التى اتبعتها، والحصول على قائمة تشغيل لأفضل 100 أغنية لديك، ومعرفة مكانك مقارنة بالآخرين، ومعرفة ما هى شخصيتك المستمعة.
(اتضح، أنا ذا ريبليير - "أنت متمسك بالأغانى التى تحبها". سأضطر إلى تجربة المزيد فى عام 2023.)
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