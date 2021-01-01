تسمح جوجل لمستخدمى Pixel باستخدام الواى فاى خلال تفعيل "وضع الطيران"

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يعد "وضع Airplane " ميزة افتراضية متوفرة على جميع الهواتف الذكية، حيث تُستخدم هذه الميزة بشكل أساسى أثناء السفر الجوى، وفى وقت سابق، لم تسمح جوجل لمستخدمى أندرويد بتشغيل أدوات الاتصال الأخرى مثل Wi-Fi وBluetooth عند تمكين وضع AirPlane.







لكن مع أندرويد 11، بدأت جوجل فى السماح للمستخدمين بتشغيل Bluetooth حتى عند تمكين وضع الطائرة، حيث يقوم عملاق التكنولوجيا الآن بتوسيع هذه الميزة إلى Wi-Fi على هواتف Pixel، وقد قامت جوجل بتمكين ميزة Bluetooth للحفاظ على اتصال سماعات الرأس والساعات الذكية الخاصة بالمستخدمين.

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وتقدم الشركة الآن ميزة مماثلة لشبكة Wi-Fi حيث سيطلب وضع الطائرة الآن من مستخدمى Pixel تشغيل بياناتهم الخلوية.ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5google، تم رصد سلوك Wi-Fi الجديد هذا على الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد 13 QPR1 فى كل من الإصدارات التجريبية والمستقرة، وبصرف النظر عن هذا، لا يحدد التقرير الكثير حول الميزة الجديدة ويتوقع من جوجل إتاحتها على الهواتف بخلاف Pixel أيضًا.وبدأ مالكو Pixel الذين يمكّنون Wi-Fi فى وضع الطائرة فى تلقى إشعار جديد لنظام أندرويد، حيث تقول "إذا واصلت تشغيل Wi-Fi، فستبقى فى المرة التالية التى تكون فيها فى وضع الطائرة."وعند النقر على هذا الإشعار، ينتقل المستخدمون إلى مقالة دعم Pixel التى تشرح السلوك الافتراضى للميزة، وذكرت جوجل أيضًا كيف يمكن للمستخدمين ضبط الميزة يدويًا وكيف سيتذكر الجهاز الإعداد السابق للمستخدم.وعندما يقوم المستخدم بتشغيل وضع الطائرة فى هاتف أندرويد الخاص به لأول مرة، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بتعطيل Wi-Fi والبلوتوث، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير هذا الإعداد للاحتفاظ باتصالاتهم اللاسلكية (مع أجهزة مثل الساعات الذكية أو سماعات الأذن) قيد التشغيل. سيسمح أندرويد أيضًا للمستخدمين بإيقاف تشغيل اتصالاتهم اللاسلكية وفقًا لتفضيلاتهم.وفى المرة التالية التى يقوم فيها المستخدم بتشغيل وضع الطائرة، يقوم موجه آخر على مستوى النظام بتذكير المستخدمين باختيارهم. ستلاحظ الرسالة هذه المرة أنه يمكن للمستخدمين العودة إلى السلوك الافتراضى عن طريق إيقاف تشغيل Wi-Fi أثناء وجودهم فى وضع الطائرة.