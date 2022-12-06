سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في مصر، في نشاطه الصباحي لأولى أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب، نفس المستويات الختامية لتعاملات يوم الجمعة.



سعر الذهب اليوم فى مصر

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1942 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1700 جنيه، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1457 جنيها، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 1133 جنيهًا.



سعر جنيه الذهب الآن في مصر

ارتفع سعر جنيه الذهب، على مدار يوم الجمعة بإجمالي 400 جنيه، ليسجل سعره اليوم نحو 13600 جنيه، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

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أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:بدأت أسعار الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، نشاط الساعات الأولى في الدول العربية، مسجلة قيم الأسعار الختامية لتعاملات يوم الجمعة وسجلت كالآتي:أسعار الذهب اليوم في السعوديةأسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 216.78 ريال.أسعار الذهب عيار 22 حوالي 198.71 ريال.أسعار الذهب عيار 21 عند 189.68 ريال.أسعار الذهب عيار 18 إلى 162.58 ريال.أسعار الذهب عيار 14 نحو 126.45 ريال.أسعار الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 212.15 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 194.47 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 185.63 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 159.11 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 123.76 درهم.أسعار الذهب اليوم في الكويتأسعار الذهب عيار 24 نحو 17.73 دينارأسعار الذهب عيار 22 نحو 16.26 دينار.أسعار الذهب عيار 21 نحو 15.52 دينار.أسعار الذهب عيار 18 نحو 13.30 دينار.أسعار الذهب عيار 14 نحو 10.34 دينار.