أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 10-12-2022 مقابل الجنيه



أسعار العملات أسعار العملات

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 10-12-2022 مقابل الجنيه المصري، وتستأنف البنوك عملها غدًا الأحد بعد يوميّ العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وشهدت 6 عملات عربية وأجنبية هي «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي» تباينًا بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع طوال الأسبوع الماضي، وتقدم جريدة المال استعراضًا دقيقًا لما ترصده مواقع عدد من البنوك العاملة في مصر لحركة تداول تلك العملات أمام العملة المصرية، بجانب متوسط أسعار الصرف في البنك المركزي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 25.83 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.88 جنيه للشراء، 29.98 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.01 جنيه للشراء، 80.28 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.البنك المصري لتنمية الصادرات: 24.59 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.بنك الإمارات دبي الوطني: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر اليورو اليوم في البنوكبنك مصر: 25.74 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.البنك الأهلي المصري: 25.74 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.بنك الإمارات دبي الوطني: 25.75 جنيه للشراء، 25.96 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك المصري لتنمية الصادرات: 25.81 جنيه للشراء، 25.91 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكالبنك المصري لتنمية الصادرات: 29.95 جنيه للشراء، 30.09 للبيع.بنك مصر: 29.83 جنيه للشراء، 30.03 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 29.83 جنيه للشراء، 30.08 للبيع.بنك الإمارات دبي الوطني: 29.84 جنيه للشراء، 30.11 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكبنك الإمارات دبي الوطني: 6.51 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.البنك المصري لتنمية الصادرات: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكالبنك الأهلي الكويتي: 77.93 جنيه للشراء، 80.34 للبيع.المصرف المتحد: 74.39 جنيه للشراء، 80.34 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 77.28 جنيه للشراء، 80.14 للبيع.البنك الأهلي المصري: 77.30 جنيه للشراء، 80.14 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكبنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك الإمارات دبي الوطني: 6.67 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.البنك المصري لتنمية الصادرات: 6.68 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.