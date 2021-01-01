يجعل قانون جديد وغريب سكان كوريا الجنوبية أصغر سناً

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أقرّت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، قوانين لإلغاء أسلوبها التقليدي في احتساب الأعمار واعتماد المعيار الدولي، وهو تحول سيجعل مواطنيها أصغر بسنة أو سنتين في الوثائق الرسمية، ويُحتَسب الكوريون بعمر عام عند ولادتهم وتتم إضافة عام كل 1 يناير.



ويوجد نظام منفصل لأغراض التجنيد الإجباري أو احتساب السن القانونية لشرب الكحول والتدخين، حيث يُحتسب عمر الشخص من الصفر عند الولادة وتتم إضافة سنة في الأول من يناير.



وستختفي مجموعة الأنظمة المربكة -على الأقل في الوثائق الرسمية- عندما تدخل القوانين الجديدة التي تنص على استخدام الطريقة الدولية لحساب الأعمار فقط حيز التنفيذ في يونيو 2023، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية.

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وقال يو سانغ بوم، من حزب سلطة الشعب الحاكم، للبرلمان: «تهدف المراجعة إلى تقليل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية غير الضرورية لأن الخلافات القانونية والاجتماعية وكذلك الارتباك مستمر بسبب الطرق المختلفة لاحتساب العمر».منذ أوائل الستينيات، استخدمت كوريا الجنوبية أيضاً للوثائق الطبية والقانونية المعيار الدولي لحساب من الصفر عند الولادة وإضافة سنة في كل عيد ميلاد