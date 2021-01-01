ما هى حكاية الديك الرومي وأسهل طريقة لعمله على مائدة الاحتفال بالكريسماس

آخر الأخباراخبار منوعة › ما هى حكاية الديك الرومي وأسهل طريقة لعمله على مائدة الاحتفال بالكريسماس

صورة الخبر: الديك الرومي
الديك الرومي

احتفالات نهاية العام تكون مليئة بالموائد والولائم التي تجمع العائلة والأصدقاء، ووجود لحم الديك الرومي على مائدة الاحتفال في ليلة الكريسماس بمختلف أشكاله سواء بشكله السليم، أو بطرق مختلفة سواء مدخن أو مشوي أو محشي هي واحدة من العادات التي تعود عليها العالم كله.

ويرجع ذلك لعام 1526، عندما جاء به الرحالة وليام ستريكلاند لإنجلترا بعد عودته من رحلة للهنود الحُمر، وفي هذا الوقت كان الأشخاص هناك لا يأكلون إلا لحم الغنم والبط وأحياناً الخنازير، وخاصة أصحاب الطبقة الوسطى، أما الطبقات الغنية أو الراقية فكانوا يأكلون لحم النعام والطاووس، وعندما قام بتناوله وبيعه، استصاغ الكثيرون طعمه، حتى أصبح الوجبة الرئيسية على مائدة الاحتفالات الأوربية، ومن ثم الشرق الأوسط، وكان السبب وراء هذا الانتشار هو أن تكلفة شرائه أقل بكثير من اللحوم التي كانت غير متوفرة وقتها بالشكل الكافي وذلك كما ورد في موقع "thefactsite".

ونستعرض مع الشيف إيمان عبد الرؤوف

طريقة عمل الديك الرومي المحشي في الفرن بأسهل الخطوات:

طريقة عمل الديك الرومي بخطوات بسيطة
المكونات
ديك رومي متوسط الحجم

زبدة

توابل وبهرات "ملح، فلفل أسود، مطحون وحبوب بهارات، ورق لورا، ليمون، حبهان" حسب الرغبة
أرز بسمتى

فصوص ثوم

بهارات الأزر حسب الرغبة


طريقة عمل الديك الرومي بخطوات بسيطة
طريقة التحضير
يغسل الديك الرومي جيدا وينقع في ماء به ملح وخل وسكر، بعد النقع يتم غسل الديك الرومي جيدا، وعمل شقوق صغيرة في لحمه وحبوب الفلفل الأسود الصحيح وفصوص الثوم.

ويمسح من الداخل والخارج بقليل من مزيج البهارات ويترك في الثلاجة.

في إناء يتم تجهيز الأرز البسمتي بتحمير بصلة حتى أن تصبح باللون الذهبي، ثم يضاف إليها البهارات والليمون وورق اللورا، ويصب فوقها كوب من الماء الدافئ، وتترك لتغلى على النار، ثم يضاف إليه الأرز المغسول ويقلب جيدا.

يحشى الأرز في قلب الديك الرومي ويتم ربطه جيدا، ثم يوضع في الكيس الحراري في فرن ساخن ويترك لمدة ساعتين على الأقل وصب حوله الماء الساخن من حين لآخر.

بعد التأكد من النضج يوضع الديك الرومي في قالب التقديم، ويقدم بجانبه شوربة الكريمة، والخضار السوتيه.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ما هى حكاية الديك الرومي وأسهل طريقة لعمله على مائدة الاحتفال بالكريسماس

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35612

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager