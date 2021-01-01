ما هى حكاية الديك الرومي وأسهل طريقة لعمله على مائدة الاحتفال بالكريسماس



الديك الرومي الديك الرومي

احتفالات نهاية العام تكون مليئة بالموائد والولائم التي تجمع العائلة والأصدقاء، ووجود لحم الديك الرومي على مائدة الاحتفال في ليلة الكريسماس بمختلف أشكاله سواء بشكله السليم، أو بطرق مختلفة سواء مدخن أو مشوي أو محشي هي واحدة من العادات التي تعود عليها العالم كله.



ويرجع ذلك لعام 1526، عندما جاء به الرحالة وليام ستريكلاند لإنجلترا بعد عودته من رحلة للهنود الحُمر، وفي هذا الوقت كان الأشخاص هناك لا يأكلون إلا لحم الغنم والبط وأحياناً الخنازير، وخاصة أصحاب الطبقة الوسطى، أما الطبقات الغنية أو الراقية فكانوا يأكلون لحم النعام والطاووس، وعندما قام بتناوله وبيعه، استصاغ الكثيرون طعمه، حتى أصبح الوجبة الرئيسية على مائدة الاحتفالات الأوربية، ومن ثم الشرق الأوسط، وكان السبب وراء هذا الانتشار هو أن تكلفة شرائه أقل بكثير من اللحوم التي كانت غير متوفرة وقتها بالشكل الكافي وذلك كما ورد في موقع "thefactsite".



ونستعرض مع الشيف إيمان عبد الرؤوف

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طريقة عمل الديك الرومي المحشي في الفرن بأسهل الخطوات:طريقة عمل الديك الرومي بخطوات بسيطةالمكوناتديك رومي متوسط الحجمزبدةتوابل وبهرات "ملح، فلفل أسود، مطحون وحبوب بهارات، ورق لورا، ليمون، حبهان" حسب الرغبةأرز بسمتىفصوص ثومبهارات الأزر حسب الرغبةطريقة عمل الديك الرومي بخطوات بسيطةطريقة التحضيريغسل الديك الرومي جيدا وينقع في ماء به ملح وخل وسكر، بعد النقع يتم غسل الديك الرومي جيدا، وعمل شقوق صغيرة في لحمه وحبوب الفلفل الأسود الصحيح وفصوص الثوم.ويمسح من الداخل والخارج بقليل من مزيج البهارات ويترك في الثلاجة.في إناء يتم تجهيز الأرز البسمتي بتحمير بصلة حتى أن تصبح باللون الذهبي، ثم يضاف إليها البهارات والليمون وورق اللورا، ويصب فوقها كوب من الماء الدافئ، وتترك لتغلى على النار، ثم يضاف إليه الأرز المغسول ويقلب جيدا.يحشى الأرز في قلب الديك الرومي ويتم ربطه جيدا، ثم يوضع في الكيس الحراري في فرن ساخن ويترك لمدة ساعتين على الأقل وصب حوله الماء الساخن من حين لآخر.بعد التأكد من النضج يوضع الديك الرومي في قالب التقديم، ويقدم بجانبه شوربة الكريمة، والخضار السوتيه.