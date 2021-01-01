أخطاء شائعة يرتكبها عشاق القهوة عند إعدادها



القهوة القهوة

قد تكون واحدا من الملايين الذين يعشقون القهوة ذلك المشروب الساخن القادر على فتح الجفون التي تملكها النعاس والتغلب على ركود الطاقة والتعافي من إرهاق الليلة الماضية، فالقهوة تهتم بكل شيء ولكن كل شيء يتلف عندما تحصل على قهوة سيئة.



فقد تكون من عشاقها ولكنك لست محترفا في إعدادها وعلى الرغم من أن صنع كوب من القهوة ليس بالأمر الصعب ولكن إعداده بالشكل الافضل يحتاج إلى عدد من الخطوات وإذا كنت ممن لم يتمكنوا من إعداد كوب من القهوة يرضي عشقك لها حتى الآن فإنك بالتأكيد قد ترتكب واحدة من هذه الأخطاء الشائعة وفقا لموقع فود اندي:



- عدم تخزين القهوة بشكل صحيح

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واحدة من الاخطاء التي ترتكبها في إعداد قهوتك هو تخزين القهوة المحمصة مسبقا بطريقة غير صحيحة فحبوب القهوة المحمصة بها العديد من الثقوب الصغيرة التي تميل إلى امتصاص الرطوبة والتي بدورها تغيير طعم الحبوب لهذا عليك التأكد من تخزين القهوة في وعاء محكم الغلق في درجة حرارة الغرفة وفي مكان جاف.- طحن كميات كبيرة من الحبوبقد يكون طحن كميات كبيرة من حبوب القهوة في المرة الواحدة أمر موفر للوقت بشكل كبير ولكن يعد طحن الحبوب بكميات كبيرة لصنع بودرة القهوة ليس فكرة جيدة إذا كنت تريد نكهات قوية في كل كوب وذلك اعتمادا على حقيقة أن بودرة القهوة تفقد تدريجيا اجزاء من رائحتها وطعمها لذلك يفضل طحنها بكميات صغيرة.- تحميص الحبوب بكميات كبيرةإذا كنت ترغب في تحضير قهوتك من الصفر وترغب في تحميصها بنفسك للحصول على نكهة اقوى فحاول تحميصها لمدة أسبوع فقط وخزن الحبوب المحمصة في وعاء محكم الغلق للاحتفاظ بنكهته.- إضافة الماء المغلي على القهوةإذا كنت ممن يقوموا بإعداد القهوة عن طريق إضافة الماء المغلي على البن مباشرة فأنت بحاجة إلى التوقف عن هذه الطريقة فالماء المغلي قد يحرق القهوة ليتغير طعمها إلى المرارة ولهذا يجب أن تكون درجة حرارة الماء المناسبة لإضافتها على البن بين 92 إلى 96 درجة مئوية ويصبح كل ما عليك فعله هو غلي الماء والانتظار لمدة 50 ثانية إلى دقيقة واحدة لخفض درجة حرارته ثم إضافته فوق القهوة.- عدم استخدام النسبة الصحيحة من القهوة والماءمن الخطأ الشائع أيضا والذي يرتكبه عدد كبير من عشاق القهوة هو استخدام القليل من القهوة أو الإفرط في كميتها عند إعداد كوب القهوة الخاصة بك ولتحضير فنجان جيد ذو نكهة قوية يجب أن تكتفي بملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة لكل 180 مل من الماء.