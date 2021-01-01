تحذر خبيرة طاقة من الاستخدام الخاطئ للمقص.. قد يسبب الكوابيس والتوتر



المقص المقص

علم الطاقة بحر واسع مليء بالكثير من الخبايا، الأمر الذي يجعل البعض يعتقدون أن كل أفعالهم تتماشى وتلائم هذا العلم، ولا يعلمون أن بأفعال بسيطة قد يضرون طاقتهم وتحويل المكان الذي يتواجدون فيه إلى حقل للطاقة السلبية التي قد تؤثرعليهم بشكل كبير، كما أوضحت مطورة علم الطاقة الدكتورة مها العطار في حديثها لـ "اليوم السابع" أن من الأفعال التي تظهر على أنها بسيطة وغير مضرة هو الاستخدام الخاطئ للادوات والآلات الحادة في المنزل ومن بينها المقص، كما أوضحت الطريقة المثالية لحفظ هذه الأدوات وتجنب طاقة المقص السلبية كما يلي:



طاقة المقص:

قالت مطورة الطاقة إنه يجب الحذر من استخدام الآلات الحادة في المنزل، لأن لها ذبذبات سلبية قد تؤثر على المكان بالكامل، بالإضافة أنها تساعد علي وجود الطاقات السلبية في المكان .



شروط استخدام المقص في علم الطاقة:

لا يجب استخدام المقص وشخص نائم في المنزل لأنها تسبب قلق وتوتر الجسم وقد تسبب الكوابيس .

لا يجب استخدام المقص ليلا بعد المغرب مباشرة لأنها تجلب الطاقات الظلامية السيئة في المكان .

يجب وضع المقص في جراب أو مكان مغلق حتي نتجنب شكله المدبب مثل السهام السامة والتي قد تؤثر على طاقتك وهالتك .

المقص رمز القطع والعمليات الجراحية ووجوده باستمرار أمامك ينشط طاقة الرمز للجراحة والشعور بالألم .

لا يجب استخدام المقص في الهواء لأنه من اعمال السحر الأسود كما هو معروف لعلماء الطاقة .

لا يجب إهداء المقص لأنه يحمل رمز قطع العلاقة .

وأضافت مطورة الطاقة أنه ينطبق هذا الكلام والخطوات على قصافة الاظافر والمبارد وغيرها والتي ينبغي قص الشعر والأظافر ليلا .