لون الموضة عام 2023 مستوحى من حشرة..«فيفا ماجينتا»..

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تهتم فئة كبيرة من الناس في دول العالم المختلفة، مع نهاية كل عام، باستطلاع آراء الخبراء حول الألوان التي ستسيطر في العام المقبل.



وفي هذا الصدد، كشفت «بانتون» هيئة الألوان العالمية عن لون عام 2023، وهو أحد الأقارب النابضين بالحيوية للعائلة الحمراء.



ووصفت الهيئة بأن اللون الذي أطلقوا عليه «فيفا ماجينتا» سيكون قرمزيًا دقيقًا يوازن بين الدفء والهدوء، وفقًا لموقع Cnn، الذي نقل بدوره عن الهيئة، فإن سبب اختيار اللون، جاء لأنه «شجاع وجريء ونابض بالحياة ويعزز روح التفاؤل والفرح».

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وتابع البيان: «إنه لون أحمر قوي ومفيد وذكي وشامل للجميع، إضافة إلى أنه متحرك يشجع على التجريب والتعبير عن الذات دون قيود، و بلا حدود».ويهدف اختيار معهد Pantone Color إلى عكس أحدث الاتجاهات عبر القطاعات بما في ذلك الموضة والجمال والتكنولوجيا والتصميم والديكور المنزلي.ووفقًا لوري بريسمان، نائب رئيس المعهد، تطمح اللجنة المختارة للون، بأن يكون بمثابة الحلقة المزاجية، التي تواكب روح العصر، وأن يمثل «فيفا ماجينتا» الطمأنينة والثقة والاتصال بعد انتشار وباء كورونا.وقالت لشبكة CNN خلال مكالمة فيديو: «نحن نعيش في زمن غير تقليدي تمامًا، كان هناك الكثير من الأشياء التي لعبت في تفكيرنا، وأثرت علينا وتغييرات اضطررنا إلى إجرائها، ليس هناك شك في أن التأثير المهيمن كان لـ كوفيد 19».وأوضح Leatrice Eiseman، المدير التنفيذي للمعهد إن اللون مستوحى من الصبغة الحمراء الطبيعية المشتقة من الحشرات الصغيرة التي تسمى القرمزية.وقال إيزمان في بيان صحفي: «نظرًا لأن العوالم الافتراضية أصبحت جزءًا أكثر بروزًا في حياتنا اليومية، فإننا نتطلع إلى الاستلهام من الطبيعة وما هو حقيقي».وأردف: «سيعيد اللون ربطنا بالمواد الأصلية من خلال استحضار قوى الطبيعة، فإنه يحفز روحنا، ويساعدنا على بناء قوتنا الداخلية».ويرافق إعلان هذا العام معرض ميامي الجديد الذي يفتح للجمهور يوم السبت، ويطلق عليه اسم «Magentaverse»، والذي يستكشف «الديناميكية بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري» من خلال غرف تفاعلية تتميز بالتجارب المرئية والسمعية واللمسية المرتبطة بـ Viva Magenta.ويشتهر المعهد بإنشاء نظام Pantone Matching System، والذي يستخدم لتحديد الألوان ومطابقتها في صناعات مثل الطباعة وتصميم الرسوم والأزياء.ولا تُعد الاختيارات غير التقليدية بجديدة على المعهد، ففي عام 2016 اختارت تدرجًا مصنوعًا من درجتين «الكوارتز الوردي والصفاء»، لتعكس عامًا محددًا من خلال تغيير المناقشات حول الجنس.وفي عام 2020، اختارت لونين الرمادي والأصفر النابض بالحياة لدفع الناس إلى حالة معنوية تتثم بالتفاؤل خلال العام الأول لوباء العصر.