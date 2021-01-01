أسباب تؤدي إلى زيادة وزنك في الشتاء

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تصبح زيادة الوزن في الشتاء أمرًا لا مفر منه إذا لم تهتم بعاداتك، يميل الكثير من الناس إلى زيادة الوزن خلال فصل الشتاء لأسباب متنوعة. مع انخفاض درجة الحرارة، ينخفض ??كذلك دافعك للحركة، وهو أحد أكثر العوامل شيوعًا التي تسبب زيادة الوزن خلال هذا الموسم.



في الواقع، فإن فصل الشتاء يشجع الكثيرين على الإفراط في تناول الطعام، واستهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د ، وانخفاض درجة حرارة الجسم، وفقدان ممارسة الرياضة اليومية إلى زيادة الوزن بسهولة شديدة على مدى فترة من الزمن. وفقًا لـhealthshots



ما الذي يسبب زيادة الوزن في الشتاء؟

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1. تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العاليةينتهي الأمر بغالبية الناس بتغير عاداتهم الغذائية خلال فصل الشتاء. يميل الكثير من الناس إلى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، خاصة خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. هذه أطعمة لذيذة تحتوي أيضًا على الصوديوم وتجعلك تتراكم تلك الكيلوجرامات الزائدة. ليس هذا فقط، فالكثير من الناس يأكلون بعض الوجبات الخفيفة المحملة بالسمن الذي يمكن أن يسبب زيادة الوزن.2. لا يوجد نشاط بدنيمع اتباع نظام غذائي سليم لفقدان الوزن، فإن ممارسة الرياضة ضرورية جدًا أيضًا. بدون ممارسة الرياضة، لا يمكن للنظام الغذائي أن يساعدك على إنقاص الوزن. وبسبب الطقس البارد، يتجنب الناس ممارسة الرياضة. من الواضح أن قلة ممارسة الرياضة وزيادة تناول الطعام خلال هذا الموسم مسؤولان إلى حد كبير عن زيادة الوزن.3. كثرة النومعندما يكون الجو باردًا بالخارج، كل ما تريد القيام به هو المكوث في المنزل والحصول على أكبر قدر من النوم وبالتالي، نظرًا لروتين نومك، يمكن أن تتراجع لياقتك تذكر أن هذا لا يعني أنك يجب أن تنام أقل، لأن النوم الكافي مهم حقًا إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. لذا، نم في الوقت المحدد ولوقت كافٍ.4. قلة الترطيبتناول كمية كافية من الماء ضروري للحفاظ على وزن صحي. في الصيف، لدينا زجاجة ماء ملصقة بين يدك، التحدي الحقيقي هو البقاء رطبًا في الشتاء أيضًا، حتى القليل من الجفاف يمكن أن يحاكي الشعور بالجوع، مما يجعلك ترغب في تناول المزيد من الطعام. في الشتاء حاول شرب 2-3 لترات من الماء يوميًا للحفاظ على وزن صحي.5.مشاكل هرمونيةقد يواجه الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والغدة الدرقية تحديًا حقيقيًا في هذا الموسم. تخرج الهرمونات عن السيطرة بشكل عام مع تغير الموسم. يمكن للهرمونات غير المتوازنة أن تجعل الناس يأكلون أكثر أو توقف تقدمهم في فقدان الوزن. احصل على فحص دوري للتأكد من أن هرموناتك تحت السيطرة. قد يقوم طبيبك بتغيير أدويتك إذا لزم الأمر.