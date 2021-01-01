لطلاب الدراسات العليا .. دار علوم القاهرة تعلن جداول امتحانات منتصف العام

أعلنت كلية دار العلوم بـ جامعة القاهرة، جداول امتحانات منتصف العام لطلاب الدراسات العليا، مشيرة إلى أن الامتحانات ستنطلق يوم 11 يناير المقبل.
وكتبت كلية دار العلوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مدة الامتحان ساعتين فقط لاغير، وستبدأ في تمام الساعة 3 عصرًا، وتنتهي حسب الجداول المعلنة.
في وقت سابق، تواصل موقع القاهرة 24، مع الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، لتوضيح حقيقة زيادة الأسئلة المقالية هذا العام لطلاب الليسانس، بعد اعتراض الطلاب على وجودها، وهل هي قرارات كلية فقط أم جامعات؟، حيث أن القرار صادر من مجلس الكلية، ولا يوجد فيه أية مشكلة إطلاقًا، حسب تصريحه.
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