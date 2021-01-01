أبرز اتجاهات الديكور في 2023 ..لو عاوز تجدد شقتك



الديكور في 2023 الديكور في 2023

تتجدد اتجاهات الديكور المنزلى من فترة لأخرى، ولكنها تتفق حول أن تتوافق مع الأذواق المختلفة، ولهذا نستعرض في التقريرالتالى، أبرز اتجاهات الديكور المنزلى التي من المتوقع أن تنتشر خلال العام المقبل والاتجاهات المتوقع أن تختفى، وفقاً لما ذكره موقع "insider".







اللون الرمادى



يتوقع مصممو الديكور المنزلى، اختفاء اتجاه طلاء الجدران باللون الرمادى في العام المقبل، بعد استخدامه في طلاء الجدران بالكامل أو في تلوين أجزاء من الجدران، ليحل محله ألوان أخرى دافئة.

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مصابيح ضخمةازداد اتجاه مصابيح الإضاءة الضخمة هذا العام واستخدمت في غرف معينة، والمتوقع اختفاؤها العام المقبل، حيث تعتبر من اتجاهات الديكور غير العملية، ولا تتناسب مع حجم الغرفة وتشعر من يجلس أسفلها بأنها سوف تسقط على رأسه لا محالة.الأرفف العائمةانتشر مفهوم الأرفف المفتوحة والعائمة الطويلة والتي استخدمت في تخزين بعض الأغراض التي لم يوجد لها مكانة في الخزانة، و رغم ذلك متوقع أن تختفى العام المقبل، ويحل محلها الأرفف المتعددة القصيرة لأنها أكثر سلاسة ولا تتسبب في الشعور بالفوضى والزحام.بلاط الزليجيتوقع مصممو الديكور ازدياد شعبية اتجاه بلاط الزليج، وذلك لاحتوائه على زخرفة فنية تزيد من جمال الغرفة.الألوان الجريئة الطبيعيةيتوقع مصممو الديكور أيضاً انتشار ألوان الطلاء الجريئة والطبيعية العام المقبل مثل اللون الأخضر والتي تساعد على تحسين الحالة المزاجية والاسترخاء.قطع أثاث منحنيةيتوقع مصممو الديكور انتشار قطع الأثاث المنحنية في المنازل خلال العام المقبل والتي تتسم بالأناقة والجرأة في نفس الوقت وتزيد من جمال الغرفة.أثاث مستعملأصبح الأثاث العتيق اتجاهًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة، تماشياً مع دعوات الدول حول الحفاظ على البيئة من خلال إعادة تدوير الأغراض القديمة، لذلك متوقع استمرار انتشار اتجاه شراء الأثاث المستعمل أو العتيق .