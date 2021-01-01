طرق معرفة الفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش



الذهب الأصلى والمغشوش الذهب الأصلى والمغشوش



انخفض سعر الذهب فى الأسواق المصرية خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ حيث وصل 1620 جنيه مما جعل كثيرون يقبلون على شراء الذهب بغرض الاستثمار.



ولكن يمكن أن يقع بعض الأشخاص ضحية لجشع التجار الذين يقوموا بغش الذهب وإدخال مواد أخرى معه بنسب كبيرة للحصول على أكبر مكسب.



لذلك من المهم معرفة طرق التفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش والتى نعرضها لكم وفقًا لما جاء فى موقع "ويكي هاو":

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الرائحةاذا كانت يدك متعرقة ووضعتها على الذهب ولم تجد أى رائحة فهذا دليل على أنها أصلية أما إذا وجدت رائحة أسيد يكن الذهب مغشوشالمغناطيسضع مغناطيس امام قطعة الذهب فإذا انجذبت له فهي مزيفة، وعلى الرغم من ذلك فإن عدم انجذابها للمغناطيس لا يعني أنها حقيقية فبعض المعادن التي لا تنجذب للمغناطيس تستخدم في الغش التجاريالسيراميكأحضر طبق سيراميك أملس ثم اسحب قطعة الذهب على سطح السيراميك فإذا نتج خط أسود فهذا يعني أن الذهب مغشوش أما إن ظهر خط ذهبي فهو أصليالخلالذهب الأصلي لا يتفاعل مع الأكسجين أو الأحماض لذا ضع القليل من الخل عليه فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أن الذهب مغشوش.حمض النيتريكوضع قطعة الذهب في وعاء صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ وعليه قطرة من حمض النيتريك فإذا لم ينتج أى لون فهى أصلية وإذا نتج اللون الذهبي فهى قطعة نحاس مطلية بالذهب وإذا نتج اللون الأخضر أو الأبيض فهى مغشوشة أيضاالفحص البصريافحص قطعة الذهب جيدًا للتأكد من وجود الختم الأصلي تحدد الأختام الذهب الأصلي لكن فى السنوات الاخيرة تمكن بعض التجار من غشهاتغير اللونابحث عن تغير لون قطعة الذهب فى الأماكن التى تتعرض للاحتكاك المستمر فإذا تآكلت الحواف وظهر أسفلها لون مختلف فهى مغشوشة.اختبار العضعض قطعة الذهب بقوة متوسطة فإذا ظهرت علامات قواطع الأسنان على الذهب الأصلي كلما كان نقيًا كلما كانت العلامات أقوى