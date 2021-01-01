تعرف علي أسباب حساسية الأسنان في الشتاء



حساسية الأسنان حساسية الأسنان



حساسية الأسنان من أكثر الأمور التي يعاني منها الكثير من الأشخاص بالأخص في فصل الشتاء، نكشف لكم فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك عرضة للإصابة بـ حساسية الأسنان في الشتاء.



أسباب حساسية الأسنان في الشتاء



- شديد البرودة

سوف تتمدد الأسنان بشكل طبيعي في درجات الحرارة المرتفعة وتتقلص في درجات الحرارة الباردة ، لذا فإن الخروج من البرد القارس يمكن أن يؤدي إلى هذه العملية، هذا يمكن أن يؤدي إلى تشققات في الأسنان ، والتي يمكن أن تكشف العاج ، وهي الطبقة الحساسة تحت مينا الأسنان، يتم تغطية عاجك بألياف عصبية حساسة للبرد ، ولهذا قد تشعر بمزيد من الانزعاج والألم خلال أشهر الشتاء.

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عندما تكون الأسنان في حالة ممتازة ، تكون أسنانك أقل عرضة للتشقق ، لذا تأكد من إجراء الفحوصات الروتينية لمنع تسوس الأسنان أو تآكل المينا.-معالجات السكرمع حلول فصل الشتاء ، يأتي موسم الأعياد ، حيث الحلويات والطعام الاحتفالي هي ترتيب اليوم، السكر الزائد يعني زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة وتآكل المينا ، وكلاهما يمكن أن يسبب حساسية الأسنان.ساعد في حماية الأسنان عن طريق شرب الماء بعد تناول الطعام ، وتجنب تناول الحلوى الصلبة التي يمكن أن تتسبب في تشقق الأسنان وفضح عاجك الحساس.-علاجات التبييض المنزليتريد أن تبدو أفضل ما لديك للحفلات والمناسبات العائلية ، لذا قد يبدو تبييض الأسنان في المنزل فكرة رائعة، تكمن المشكلة في حلول التبييض ، التي يحتوي الكثير منها على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تجرد المينا من الأسنان وتكشف العاج تحتها.- الأمراض الموسميةقد لا يكون للألم والحساسية التي تعاني منها في أسنانك سبب متعلق بالأسنان، في فصل الشتاء ، تكون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية والإنفلونزا ، وذلك بسبب ضعف جهاز المناعة وتكاثر الجراثيم.إذا أصبحت الجيوب الأنفية ملتهبة ومتهيجة بسبب احتقان الأنف أو عدوى ، فقد يؤدي ذلك إلى الضغط على أعصاب الأسنان مما قد يسبب الألم والحساسية.-الفرشاة العدوانيةعندما تعلم أنك تتناول المزيد من السكر أكثر من المعتاد ، فقد تميل إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة بقوة أكبر للحفاظ على نظافتها، تكمن المشكلة في أن التنظيف القوي بالفرشاة يمكن أن يضر أكثر مما ينفع ، لأنه يمكن أن يتلف مينا الأسنان ويكشف العاج الحساس تحتها.تأكد من منح نفسك متسعًا من الوقت لتنظيف الأسنان برفق وببطء، يجب عليك أيضًا استخدام الخيط وغسول الفم بانتظام، إذا لم تكن متأكدًا من نوع الفرشاة التي يجب أن تستخدمها.