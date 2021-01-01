الألعاب الإلكترونية .. كيف تحمي ابنك من مخاطرها



الألعاب الإلكترونية الألعاب الإلكترونية



وفقًا لبحث أجرته جمعية برامج الترفيه ، فإن 70? من العائلات لديها طفل واحد على الأقل يلعب الألعاب الالكترونية، أصبح الهاتف المحمول جزءًا مهمًا من صناعة الألعاب، أفادت NPD Group أن 59? من اللاعبين الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن عامين يلعبون عبر الأجهزة أو على وحدات تحكم الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة المحمولة المخصصة و 34? من اللاعبين الذين يلعبون نظامًا واحدًا فقط يفعلون ذلك على جهاز محمول.





بينما يمكن أن توفر الألعاب عبر الإنترنت تفاعلًا اجتماعيًا جيدًا ، إلا أن هناك جانبًا أكثر قتامة، من التنمر الإلكتروني إلى المحتالين عبر الإنترنت إلى التكاليف المخفية ، هناك العديد من المخاوف عندما يتعلق الأمر بممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت ، خاصة للأطفال، أهم شيء يمكن للوالد القيام به هو إقامة حوار حول الاستخدام الآمن عبر الإنترنت في سن مبكرة والبناء على ذلك مع تقدم أطفالك في السن.



فيما يلي قائمة بأهم سبعة مخاطر ونصائح بسيطة للحفاظ على أمان أطفالك من الالعاب الالكترونية..

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-حماية أجهزتكقبل أن تسمح لأطفالك باللعب على أي هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر أو وحدة تحكم ألعاب ، يجب عليك تثبيت منتج أمان قوي وتحديثه باستمرار، من الجيد أيضًا تحديث البرامج الموجودة على أجهزة الألعاب للتأكد من احتوائها على أحدث إصلاحات الأمان.تأكد من أن كلمات المرور لأي حسابات ألعاب ينشئها أطفالك تحتوي على كلمات مرور قوية وأخبرهم بمدى أهمية الحفاظ على سرية هذه الحسابات.-ضع حدود زمنيةكلما قل وقت لعب طفلك للألعاب عبر الإنترنت ، قل احتمال تعرضه لأي شيء ضار أو غير لائق.من الواضح أن الحدود الزمنية ستختلف حسب عمر طفلك ونوع اللعبة التي يلعبها، الحد الزمني لمدة 30 دقيقة أمر منطقي بالنسبة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات يلعب Angry Birds، ولكن لا توجد طريقة يمكن لأي طفل يبلغ من العمر 14 عامًا أن يلعب لعبة لعب الأدوار متعددة اللاعبين المعقدة عبر الإنترنت أن يحقق الكثير في هذا الوقت القصير، المفتاح هو جعل الحدود الزمنية عملية وواقعية.-استخدام الرقابة الأبويةغالبًا ما تحتوي وحدات التحكم في الألعاب على عناصر تحكم أبوية يمكنك استخدامها لمنع طفلك من مشاهدة مواد ضارة أو تنزيل ألعاب غير لائقة، تحتوي بعض الألعاب أيضًا على إعدادات خصوصية تتيح لك التحكم في المعلومات التي يمكن للاعبين الآخرين الوصول إليها عنك ومنع أي اتصال من الغرباء.-امسح الأجهزة القديمةقبل التخلص من أي جهاز استخدمه طفلك للعب الألعاب عبر الإنترنت أو إعادة استخدامه ، تأكد من حذف أي معلومات يمكن أن يستخدمها شخص ما لمعرفة هوية طفلك أو لاختراق حساباته.