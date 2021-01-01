كأس العالم 2022 l مدرب المغرب: نسعى لصنع مفاجأة أمام البرتغال



وليد الركراكي وليد الركراكي

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن كتيبة "أسود الأطلس" يسعى مواصلة المفاجآت بالتفوق على البرتغال في كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن المدربين العرب لديهم القدرة على العمل في أوروبا.



ويستعد منتخب المغرب لمواجهة البرتغال، غدا السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022.



وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البرتغال: "من جديد سنواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم ومعهم أفضل لاعب في التاريخ، كريستيانو رونالدو".

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وأوضح: "لا أعرف إذا كان كريستيانو رونالدو سيلعب أم لا، هو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ لذا أتمنى ألا يلعب".وتابع: "نحترم منتخب البرتغال ونتابعهم عن كثب ولديهم هجوم رائع ونحن أيضا منتخب قوي والمباراة ستحسم على تفاصيل صغيرة، نركز على ما نتقنه وسنحاول خلق المشاكل لمنتخب البرتغال مثلما حدث أمام إسبانيا".وأردف: "لا أعلم لماذا لا يوجد الكثير من المدربين العرب والأفارقة في أوروبا، ربما يجب علينا أن نسأل الاندية الاوروبية عن السبب، نريد أن نصنع الفارق، الجميع يقول إننا نفتقد الخبرة لكن الكثير من المدربين العرب والأفارقة قادرين على العمل في أوروبا".واستمر: "أنا فخور لأنني قمت بقيادة المغرب للتأهل إلى ربع النهائي، ولكننّا نمثل العرب والافارقة معنا في ربع النهائي، الكثير منهم يدعون لنا ونحن نشعر بدعمهم وإن شاء الله نصنع التاريخ سويا".وأكمل: "ليس لدينا ما نخسره، خضنا مباريات قوية قبل وصولنا إلى هذه المرحلة بمواجهة كرواتيا وبلجيكا وكندا ثم تقابلنا مع إسبانيا".وأتم: "عندما ترى المباريات الأخيرة لمنتخب إسبانيا سترى أن الخصم لا يستلم الكرة ويحافظ عليها كثيرا، أكبر المنتخبات عانت ضد إسبانيا ولا أعلم لماذا ينتقدوننا نحن على ترك الاستحواذ أمامهم؟".