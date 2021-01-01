بأسهل الخطوات .. طريقة عمل المفتقة



المفتقة المفتقة

المفتقة من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص في فصل الشتاء لأنها تساعد الجسم على التدفئة.



فقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل المفتقة في البيت.



مقادير المفتقة

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3 كيلو عسل أسودكوب دقيقنصف كوب مغات3 ملعقة كبيرة تحويجةربع كيلو سمسم أبيضربع كيلو فول سوداني مجروشربع كيلو فول سوداني صحيحنصف ملعقة صغيرة ملح ليمونطريقة تحضير المفتقةعلى البارد وبعيداً عن أي حرارة يخلط العسل مع الدقيق والمغات والتحويجة والسمسم وملح الليمون حتى تمام الامتزاج ثم ترفع على النار وتترك المفتقة حتى تغلي مع مراعاة التقليب كل فترة قصيرة.يضاف الفول السوداني المجروش والصحيح وتترك المفتقة بعد الغليان على نار هادئة حتى يثقل قوامها بدرجة حسب الرغبة ثم ترفع من على النار وتترك حتى تهدأ قليلاً ثم تحفظ في برطمان زجاجي وتقدم بالهنا والشفاملحوظة :-من الممكن تحمير الدقيق والمكسرات في الزيت حسب الرغبة