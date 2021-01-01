زيادة أسعار نيسان صني 2023..في بداية ديسمبر..



نيسان صني نيسان صني

تعتبر صني واحدة من أهم السيارات التي تقدمها نيسان في السوق المصري، والتي يتواجد منها حاليا موديل 2023 المجمع محليا، حيث تعتبر هذه السيارة الأكثر انتشارا بين الموديلات التي يقدمها وكيل نيسان في مصر.



ومؤخرا تم بشكل رسمي من الوكيل رفع أسعار نيسان صني 2023 في السوق المحلي (بعد زيادة مرتين في نوفمبر)، حيث بلغت الزيادة الجديدة 15 ألف جنيه (الزيادات السابقة على الترتيب: الاولى من 20 إلى 35 ألف جنيه، والثانية 15 ألف جنيه)، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:



- فئة أولى بناقل يدوي من 306 ألف و400 جنيه إلى 310 ألف و400 جنيه (زيادة 4000 جنيه).

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- فئة أولى بناقل أوتوماتيكي من 337 ألف و500 جنيه إلى 341 ألف و500 جنيه (زيادة 4000 جنيه).- فئة ثانية أوتوماتيك من 358 إلى 362 ألف جنيه (زيادة 4000 جنيه).- فئة ثالثة أوتوماتيك من 372 إلى 376 ألف جنيه (زيادة 4000 جنيه).ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية، وبسرعة قصوى 178 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل الآتي:فئة أولى:- أنظمة المكابح ABS وEBD.- وسائد هوائية أمامية.- نظام مانع لسرقة السيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة- مشغل أسطوانات- بلوتوث- مفتاح ذكي- حامل أمامي وحلفي للأكواب- مرايات جانبية كهربائيةفئة ثانية:التجهيزات السابقة مضاف إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة- سبويلر خلفي- زجاج خلفي داكنفئة ثالثة:التجهيزات السابقة مضاف إليها:- سنسور خلفي- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات- تكييف هواء أوتوماتيكي- مرايات جانبية بخاصية الطي الكهربائي- شاشة عرض 7 بوصة باللمس- واي فاي- ذاكرة فلاش 16 جيجا بايت لتخزين الأفلام والأغاني.