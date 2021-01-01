تغير تويوتا خططها وقد تطرح لاندكروزر مرة أخرى في أمريكا

تويوتا لاندكروزر هي سيارة أيقونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهي مكانة حققتها في معظم الأسواق العالمية التي حلت فيها سواء الشرق الأوسط أو اليابان أو أستراليا أو أمريكا الشمالية.
كل هذا جعل قرار تويوتا أمريكا العام الماضي بإقصاء لاندكروزر الجديدة عن السوق الأمريكي غريباً ومفاجئاً بعض الشيء، وتم تبريره آنذاك بطرح موديل لكزس LX في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سيارة تويوتا سيكويا 2023 الأرخص سعراً والمبنية على نفس منصة لاندكروزر وتندرا وLX.
ولكن عشاق اللاندكروزر في الولايات المتحدة استمروا في مطالبة تويوتا بطرح السيارة مباشرة في السوق الأمريكي، وهو أمر قد يتحقق قريباً وفق نائب رئيسا تويوتا أمريكا، جاك هوليس، والذي صرح: “على الأرجح سنطرح لاندكروزر الجديدة في الولايات المتحدة”.
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