تغير تويوتا خططها وقد تطرح لاندكروزر مرة أخرى في أمريكا

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صورة الخبر: لاندكروزر
لاندكروزر

تويوتا لاندكروزر هي سيارة أيقونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهي مكانة حققتها في معظم الأسواق العالمية التي حلت فيها سواء الشرق الأوسط أو اليابان أو أستراليا أو أمريكا الشمالية.

كل هذا جعل قرار تويوتا أمريكا العام الماضي بإقصاء لاندكروزر الجديدة عن السوق الأمريكي غريباً ومفاجئاً بعض الشيء، وتم تبريره آنذاك بطرح موديل لكزس LX في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سيارة تويوتا سيكويا 2023 الأرخص سعراً والمبنية على نفس منصة لاندكروزر وتندرا وLX.

ولكن عشاق اللاندكروزر في الولايات المتحدة استمروا في مطالبة تويوتا بطرح السيارة مباشرة في السوق الأمريكي، وهو أمر قد يتحقق قريباً وفق نائب رئيسا تويوتا أمريكا، جاك هوليس، والذي صرح: “على الأرجح سنطرح لاندكروزر الجديدة في الولايات المتحدة”.

لا موعد محدد لعودة تويوتا لاندكروزر للشواطئ الأمريكية

ولكن رفض هوليس التلميح لموعد معين لخطوة كهذه مشيراً إلى أنها “ستستغرق بعض الوقت”، ربما لأن السوق الأمريكي مشبع حالياً بسيارات الـ SUV الكبيرة من تويوتا ولكزس، ولكن في كل الأحوال هذه أول إشارة حاسمة لعودة لاندكروزر لأمريكا الشمالية بعد غياب مطول.

وحققت لاندكروزر الجديدة نجاحاً واسعاً في الأسواق العالمية لدرجة دفعت تويوتا للاعتذار عن قوائم الانتظار الطويلة في بعض البلدان، والتي وصلت في اليابان بشكل خاص إلى 4 أعوام لفئة GR الرياضية الجديدة.

المصدر: المربع نت

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