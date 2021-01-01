تعاون ياباني أمريكي لإنتاج “فورد كورتينا”.. حكاية أول سيارة أنتجتها هيونداي الكورية بعد تأسيسها أواخر ستينات القرن الماضي

رغم كونها واحدة من أكبر مُصنعي السيارات في العالم، والأكبر في كوريا الجنوبية، إلا أنها وقبل أن تبدأ في إنتاج السيارات كشركة مُصنعة في عام 1967، كان قسم السيارات في هيونداي بالفعل يصنع سيارات للشركات الأخرى، وبالفعل كانت أول سيارة تنتجها هيونداي هي “فورد كورتينا” السيدان متوسطة الحجم، والتي كانت تُنتجها فورد بداية من عام 1962 وكانت تتمتع بشهر واسعة في الأسواق الأوروبية، حيث كانت السيارة الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة في السبعينيات، وظلت كذلك تحقق مبيعات كبيرة حتى توقف إنتاجها في عام 1982.
1962 بداية انتاج فورد كورتينا
في 20 سبتمبر 1962 بدأت رحلة فورد كورتينا، وجاء اسم فورد كورتينا مستوحى من اسم منتجع التزلج الإيطالي كورتينا دامبيزو، موقع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1956، وفي عام 1964 خضعت السيارة لبعض التحديثات، فيما تم إطلاق الجيل الثاني من “كورتينا” والذي صممه روي هاينز في 18 أكتوبر من عام 1966، بعد أربع سنوات من طرح الجيل الأول للسيارة.
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