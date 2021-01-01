تعاون ياباني أمريكي لإنتاج “فورد كورتينا”.. حكاية أول سيارة أنتجتها هيونداي الكورية بعد تأسيسها أواخر ستينات القرن الماضي

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

رغم كونها واحدة من أكبر مُصنعي السيارات في العالم، والأكبر في كوريا الجنوبية، إلا أنها وقبل أن تبدأ في إنتاج السيارات كشركة مُصنعة في عام 1967، كان قسم السيارات في هيونداي بالفعل يصنع سيارات للشركات الأخرى، وبالفعل كانت أول سيارة تنتجها هيونداي هي “فورد كورتينا” السيدان متوسطة الحجم، والتي كانت تُنتجها فورد بداية من عام 1962 وكانت تتمتع بشهر واسعة في الأسواق الأوروبية، حيث كانت السيارة الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة في السبعينيات، وظلت كذلك تحقق مبيعات كبيرة حتى توقف إنتاجها في عام 1982.

1962 بداية انتاج فورد كورتينا

في 20 سبتمبر 1962 بدأت رحلة فورد كورتينا، وجاء اسم فورد كورتينا مستوحى من اسم منتجع التزلج الإيطالي كورتينا دامبيزو، موقع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1956، وفي عام 1964 خضعت السيارة لبعض التحديثات، فيما تم إطلاق الجيل الثاني من “كورتينا” والذي صممه روي هاينز في 18 أكتوبر من عام 1966، بعد أربع سنوات من طرح الجيل الأول للسيارة.

تعاون فورد مع هيونداي وإنتاج الأخيرة لسيارة كورتينا

ومن المعروف جدّا مدى العلاقة الوثيقة بين فورد وشركة كيا قبل أن تتسلل هيونداي وتستحوذ على الشركة الكورية في عام 1998، ولكن قبل ذلك كانت هناك بالفعل شركة تجمع هيونداي وفورد الأمريكية، حيث عقد الثنائي شراكة في عام 1967 بعد 6 أشهر فقط من تأسيس شركة هيونداي؛ وذلك لبناء مصنع جديد في مدينة أولسان في كوريا الجنوبية، وظلت هيونداي منذ تاريخ هذا الإتفاق حتى عام 1982 تصنع سيارة “فورد كورتينا”.

وفي عام 1974 كانت هيونداي قد طورت سيارتها الخاصة، لتكشف عن موديل هيونداي بوني، والتي تم إنتاجها بين عامي 1975 و1990، كذلك وبعد نهاية هذا التعاون المشترك بين الشركتين هيونداي وفورد، بدأت هيونداي في الشراكة مع ميتسوبيشي اليابانية في عام 1975، وبنهاية عام 1982 كان قد تم إنتاج 5 أجيال من السيارة فورد كورتينا، حيث تم استبدالها في نفس العام بسيارة فورد سييرا في أسواق آسيا وأستراليا.

المصدر: المربع نت

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