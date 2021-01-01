تمول الحكومة البريطانية مشروع تطوير شاحنة هيدروجينية جديدة ذاتية القيادة

المربع نت – شهدنا في الأيام الماضية دعماً كبيراً من الحكومة البريطانية لتقنيات الوقود الهيدروجيني مثل تويوتا هايلكس H2، والآن نشاهد دعم حكومي بريطاني لشركة HVS والتي حصلت على تمويل بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (68.8 مليون ريال) لزيادة وتيرة العمل على إنشاء شاحنة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.
بدأت شركة HVS في عام 2017 بالمملكة المتحدة لتصنيع المركبات الهيدروجينية، ويشير اسمها إلى “Hydrogen Vehicle Systems” والتي تعني أنظمة المركبات الهيدروجينية، والتي حصلت الآن على تمويل كبير من حكومة المملكة المتحدة للمساعدة على إنتاج أول شاحنة هيدروجينية للشركة.
حيث كشفت شركة HVS في شهر نوفمبر الماضي عن الشاحنة الاختبارية الأولى، والتي سوف تقدم بمنظومة حركة هيدروجينية تعمل على نقل البضائع بوزن يصل حتى 40 طن، وبالإضافة إلى حصولها على دعم حكومي أعلنت الشركة عن شراكة جديدة مع شركة فيوجن “Fusion Processing” للحصول على أنظمة القيادة الذاتية للشاحنة المتطورة.
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