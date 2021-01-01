تمول الحكومة البريطانية مشروع تطوير شاحنة هيدروجينية جديدة ذاتية القيادة



شاحنة هيدروجينية جديدة ذاتية القيادة شاحنة هيدروجينية جديدة ذاتية القيادة

المربع نت – شهدنا في الأيام الماضية دعماً كبيراً من الحكومة البريطانية لتقنيات الوقود الهيدروجيني مثل تويوتا هايلكس H2، والآن نشاهد دعم حكومي بريطاني لشركة HVS والتي حصلت على تمويل بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (68.8 مليون ريال) لزيادة وتيرة العمل على إنشاء شاحنة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.



بدأت شركة HVS في عام 2017 بالمملكة المتحدة لتصنيع المركبات الهيدروجينية، ويشير اسمها إلى “Hydrogen Vehicle Systems” والتي تعني أنظمة المركبات الهيدروجينية، والتي حصلت الآن على تمويل كبير من حكومة المملكة المتحدة للمساعدة على إنتاج أول شاحنة هيدروجينية للشركة.



حيث كشفت شركة HVS في شهر نوفمبر الماضي عن الشاحنة الاختبارية الأولى، والتي سوف تقدم بمنظومة حركة هيدروجينية تعمل على نقل البضائع بوزن يصل حتى 40 طن، وبالإضافة إلى حصولها على دعم حكومي أعلنت الشركة عن شراكة جديدة مع شركة فيوجن “Fusion Processing” للحصول على أنظمة القيادة الذاتية للشاحنة المتطورة.

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حيث تأتي الشراكة الجديدة مع شركة فيوجن لتعزيز منظومة القيادة الذاتية وأنظمة مساعدة السائق بإضافة أنظمة مثل نظام تجنب الاصطدام الجانبي المتقدم، والذي يتمكن من مراقبة واكتشاف الأجسام المحيطة بالشاحنة خاصة الدراجات والمشاة، حيث يوفر النظام للشاحنة إمكانية تفادي الاصطدام تلقائياً.وسوف تقدم الشاحنة بمنظومة من الرادارات والكاميرات المتطورة لاستبدال المرايات التقليدية مع رؤية شاملة للنقاط العمياء، بالإضافة لنظام متقدم لإدارة الطاقة المتوفرة بالشاحنة للحصول على أفضل مدة حركي ممكن.سوف يساهم التمويل الحكومي بقيمة 15 مليون جنية إسترليني بدعم 50% من القيمة الإجمالية للمشروع والذي تبلغ قيمته الكلية 30 مليون جنيه إسترليني (138 مليون ريال)، بدأ مشروع تنفيذ الشاحنة من 1 ديسمبر 2022 وسوف يستمر حتى 2025.