سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في مصر، نشاطه الصباحي عند المستويات النهائية لتعاملات يوم الخميس، حيث تترقب الأسعار اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم 14 ديسمبر الجاري، لتحديد سعر الفائدة.



خبراء المال، يتوقعون اتجاه الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة، وهي الأقل منذ قرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.



سعر الذهب اليوم فى مصر:

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1885 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1650 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1414 جنيها، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 1100 جنيه.

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سعر جنيه الذهب الآن في مصر:انخفض سعر جنيه الذهب، خلال تعاملات يوم الخميس 400 جنيه، في السوق المحلي، ليسجل سعره اليوم نحو 13200 جنيه، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:بدأت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، نشاط الساعات الأولى في الدول العربية، على الأسعار الختامية لتعاملات يوم الخميس وسجلت كالآتي:أسعار الذهب اليوم في السعودية:أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 215.57 ريال.أسعار الذهب عيار 22 حوالي 197.61 ريال.أسعار الذهب عيار 21 عند 188.62 ريال.أسعار الذهب عيار 18 إلى 161.68 ريال.أسعار الذهب عيار 14 نحو 125.75 ريال.أسعار الذهب اليوم في الإمارات:أسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 210.97 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 193.39 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 184.60 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 158.23 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 123.07 درهم.أسعار الذهب اليوم في الكويت:أسعار الذهب عيار 24 نحو 17.63 دينارأسعار الذهب عيار 22 نحو 16.16 دينار.أسعار الذهب عيار 21 نحو 15.43 دينار.أسعار الذهب عيار 18 نحو 13.22 دينار.أسعار الذهب عيار 14 نحو 10.28 دينار.