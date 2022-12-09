أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 9-12-2022 مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وحتى مساء الخميس كان قد تباينت أسعار 6 عملات، حيث استقر الدولار في كل البنوك ماعدا البنك التجاري الدولي ارتفع قرشًا واستقر اليورو في بنوك وانخفض في أخرى، وكسر حاجز الـ 26 جنيهًا لسعر البيع في البنك التجاري واستقر الدرهم الإماراتي، والريال السعودي، وتباين الجنيه الإسترليني، فيما ارتفع الدينار الكويتي 3 قروش في البنك التجاري، وترصد جريدة المال أسعار الصرف.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، 6.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.



سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

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سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.01 جنيه للشراء، 80.28 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.88 جنيه للشراء، 29.98 للبيع.سعر اليورو اليوم: 25.83 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكمصرف أبوظبي الإسلامي: 24.62 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 24.59 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوكبنك مصر: 25.74 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.البنك التجاري الدولي: 25.79 جنيه للشراء، 26.04 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك الإسكندرية: 25.78 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.البنك الأهلي المصري: 25.74 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكالبنك التجاري الدولي: 77.55 جنيه للشراء، 80.34 للبيع.البنك المصري الخليجي: 76.32 جنيه للشراء، 80.43 للبيع.بنك مصر: 77.28 جنيه للشراء، 80.14 للبيع.البنك الأهلي المصري: 77.30 جنيه للشراء، 80.14 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 29.83 جنيه للشراء، 30.08 للبيع.البنك التجاري الدولي: 29.89 جنيه للشراء، 30.10 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 29.83 جنيه للشراء، 30.03 للبيع.البنك الأهلي القطري: 29.89 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.البنك الأهلي الكويتي: 6.68 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.المصرف المتحد: 6.54 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكبنك قناة السويس: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.