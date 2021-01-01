ماسك: تويتر سيخبر المستخدمين إذا كانوا تعرضو للحظر الخفى



ماسك ماسك

قال إيلون ماسك رئيس تويتر إن الشركة تعمل حاليا على تحديث البرنامج الذى سيتيح للمستخدمين الوصول إلى أداة يمكنها أن تُظهر بوضوح ما إذا كان المستخدم قد تعرض لـ"shadowbanned" أو "حظر الظل" أم لا، حيث يعنى المصطلح أشياء مختلفة لمنصات مختلفة ، لكن حظر الظل عادة يجعل مشاركاتك غير مرئية للمستخدمين الآخرين أو يجعل من الصعب العثور على ملفك الشخصي دون علمك.



ويقول ماسك إن الأداة القادمة ستشرح أيضًا سبب حظر الظل وستقدم لك إرشادات حول كيفية إرسال استئناف، وقد أطلق إنستجرام مؤخرا ميزة مماثلة مع آخر تحديث له، ما يتيح لك معرفة ما إذا كنت محظورًا حاليًا من التوصيات، وفى الوقت الحالى، يمكن أن يظهر فقط إذا تم حظرك من التوصيات في Explore و Feed و Reels ، لكن إنستجرام يعمل على توسيع الأداة بحيث يمكنك معرفة ما إذا كنت محظورًا أيضًا من الظهور في "الحسابات المقترحة. "



ولم يتحدث ماسك عن كيفية تنفيذ تويتر لهذه الميزة ، لكنه أصدر هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إصدار Bari Weiss الجزء الثاني من ملفات تويتر، وفي هذا الموضوع ، قال فايس إن تويتر استخدم "Visibility Filtering" ، والذي يبدو أنه مجرد مصطلح آخر لـ shadowbanning ، على بعض الشخصيات المحافظة.



وأطلق ماسك على نفسه ذات مرة لقب "المطلق لحرية التعبير"، وبعد سيطرته على تويتر ، بدأ في رفع الحظر عن العديد من المستخدمين المثيرين للجدل ، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب ، وأندرو أنجلين والقوميين البيض الآخرين في The Daily Stormer.



وكان المعلنون يفرون من المنصة منذ أن تولى ماسك زمام الأمور بسبب مخاوف بشأن تغييرات السياسة وإعادة الحسابات المحظورة، وفي منشور بالمدونة أواخر الشهر الماضي ، أكد تويتر للمعلنين أنه "لم يتغير أي من سياساته"، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن رويترز ، يستعد تويتر لإصدار مجموعة من عناصر التحكم في الإعلانات في محاولة لجذب المعلنين للعودة إلى موقع الويب.



ويقال إن عناصر التحكم ، التي يمكن إطلاقها في أقرب وقت الأسبوع المقبل ، ستسمح للمعلنين بمنع إعلاناتهم من الظهور أعلى أو أسفل التغريدات باستخدام الكلمات الرئيسية المحددة التي يختارونها.