أغراض يتسبب ضياعها فى كوارث أهمها بطاقة الائتمان

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نحاول طوال الوقت أن نسابق الزمن لنستطيع إنجاز المهام الضرورية الملقاة على عاتقنا سواء الخاصة بعملنا أو بحياتنا الشخصية، وأثناء ذلك قد نفقد العديد من الأغراض المهمة بسبب تسرعنا، وبمناسبة يوم المفقودات، نستعرض فى هذا التقرير، الأغراض التى نفقدها كثيراً وتتسبب لنا فى مشاكل.







أغراض نفقدها أغلب الوقت



الهاتف المحمول

قد يتسبب تأخرنا عن الذهاب إلى أحد الأماكن سواء العمل أو لموعد مع صديق أو أحد الأقارب فى نسيان الهاتف المحمول الخاص بنا، ما يجعلنا ننقطع عن التواصل مع أصدقائنا وأسرنا وأقاربنا وزملائنا فى العمل أو الدراسة، وكذلك لا نستطيع أن نتواصل مع أى جهة تساعدنا حال حدوث أى طارئ.

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مفتاح المنزلويتسبب شعورنا أيضاً بالانزعاج والقلق والخوف من التأخر عن موعد العمل أو أى موعد مهم بالنسبة لنا فى نسيان مفتاح المنزل، الأمر الذى لم ندركه سوى عند عودتنا من الخارج، ويتسبب فى شعورنا بالإزعاج ويدفعنا للبحث عن حلول مختلفة لحل هذه المشكلة.الحقيبة الخاصة أو المحفظةنحتفظ بأغراضنا المهمة فى حقيبتنا أو المحفظة الخاصة بنا، من نقود وبطاقات أئتمان وكذلك مفاتيح المنزل وغيرها من الأغراض المهمة فى حياتنا اليومية، ويتسبب انشغالنا بالوصول مبكراً إلى موعد مهم أو مواصلتنا فى الحديث مع شخص ما، أو حتى تفكيرنا فى أمر مهم، فى نسيان الحقيبة فى مكان ما، أو المحفظة، مما يتسبب فى فقدان العديد من الأغراض المهمة حال تعثرنا عن وجود الحقيبة.مفتاح خزانة العمليحتفظ بعض الموظفين بأهم الأوراق الخاصة بالعمل فى خزانة معينة ويصبح أحدهم مسئولا عن حمل مفتاح هذه الخزانة، لكن قد يفقده فى مكان ما، لأسباب مختلفة أهمها إهماله وعدم إدراكه بأهمية المفتاح بالنسبة للمؤسسة التى يعمل بها ما يتسبب فى تعطيل سير العمل لبعض الوقت حتى يستطيع زملائه إيجاد حل لهذه المشكلة.بطاقة ائتمانأصبح الكثير منا يتعامل ببطاقة ائتمان طوال الوقت، لكن قد ينسى البعض البطاقة فى مكان ما خارج المنزل، ما يتسبب فى سرقتها، وقد لا يدرك الشخص فقدانها إلا بعد فوات الأوان.