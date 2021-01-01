موعد طرح عملات أمريكية تحمل توقيع امرأتين لأول مرة

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أول عملة أميركية بتوقيع امرأتين

ساعدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في الاحتفال بسابقة في التاريخ الأميركي، عندما رفعت ورقة عملة بقيمة 5 دولارات صكت حديثاً وتحمل لأول مرة على الإطلاق توقيع امرأتين.

سيظهر توقيع يلين إلى جوار توقيع لين ماليربا، أمينة صندوق الخزانة الأميركية وأول أميركية من السكان الأصليين تتولى ذلك المنصب، وذلك بحسب سكاي نيوز.

ومزحت يلين خلال توقفها في تكساس بشأن الخط السيء لبعض الذكور السابقين الذين تولوا منصبها، وقالت: «أعترف أنني قضيت بعض الوقت أتمرن على توقيعي».

وأضافت ماليربا التي سافرت مع يلين إلى مكتب صك وطبع العملة في فورت وورث بولاية تكساس لتقديم توقيعيهما، قائلة: «امرأتان على العملة لأول مرة حدث هائل بحق».

وقعت الاثنتان عملات نقدية جديدة من فئتي الدولار والخمسة دولارات، والتقطت صورهما مع نماذج لتوثيق اللحظة التاريخية.

من المقرر أن يتم تداول العملات الجديدة العام المقبل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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