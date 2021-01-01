كيف تتصرف إذا هاجمك كلب غاضب في الشارع؟

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نصح خبراء متخصصون في سلوك الحيوانات، بمجموعة من السلوكيات التي يجب الابتعاد عنها إذا وجد شخص ما نفسه في مواجهة مباشرة مع كلب غاضب.

وقالت الدكتورة كيت مورنمنت، المتخصصة في سلوك الحيوانات الأليفة، إن الكلاب قد تهاجمك عندما تشعر بالتهديد لمجرد دخول شخص غير مألوف إلى مساحتها أو يبدو مختلفًا قليلاً عما اعتادت عليه، مما يسبب لهم الخوف أو القلق، بحسب ما نشره موقع nzherald.

وأشارت إلى أن هناك علامات تظهر على الكلاب قبل مهاجمة أي شخص، ومنها «تحريك الأذنين للخلف وإظهار بياض العين والتحديق وعدم الحركة ورفع الذيل عالياً والنباح بقوة وكشف الأسنان والاندفاع نحوك وغياب السلوك الهادئ».

وأضافت مورنمنت: «إذا وجدت نفسك أمام كلب غاضب فعليك أن تكون طبيعيا، والحفاظ على التواصل البصري لمحاولة قراءة تصرفات الكلب لكن لا تطيل النظر لكلب غاضب لأنه يعتبر ذلك تهديدا له فحاول أن تظل هادئًا».

أما إذا هاجمك الكلب بالفعل فحاول أن تظل هادئًا ولا تحاول الصراخ لأنه قد يزيد من شدة هجومه عليك، بحسب ما أكدته خبيرة سلوكيات الحيوانات.

والناحية المثالية إذا كنت تريد معرفة إذا ما كان الكلب ودودا أو شرسًا فعليك أن تبدأ بالتحدث بلطف مع الكلب والاقتراب إليه ببطء حتى يشعر بالاطمئنان.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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