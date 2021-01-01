كيف تتصرف إذا هاجمك كلب غاضب في الشارع؟

نصح خبراء متخصصون في سلوك الحيوانات، بمجموعة من السلوكيات التي يجب الابتعاد عنها إذا وجد شخص ما نفسه في مواجهة مباشرة مع كلب غاضب.
وقالت الدكتورة كيت مورنمنت، المتخصصة في سلوك الحيوانات الأليفة، إن الكلاب قد تهاجمك عندما تشعر بالتهديد لمجرد دخول شخص غير مألوف إلى مساحتها أو يبدو مختلفًا قليلاً عما اعتادت عليه، مما يسبب لهم الخوف أو القلق، بحسب ما نشره موقع nzherald.
وأشارت إلى أن هناك علامات تظهر على الكلاب قبل مهاجمة أي شخص، ومنها «تحريك الأذنين للخلف وإظهار بياض العين والتحديق وعدم الحركة ورفع الذيل عالياً والنباح بقوة وكشف الأسنان والاندفاع نحوك وغياب السلوك الهادئ».
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