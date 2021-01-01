فيديو .. بعد انتشار حقن فولتارين مغشوشة .. هيئة الدواء توجه تحذير



حقن فولتارين مغشوشة حقن فولتارين مغشوشة



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لعبوات حقن فولتارين وقيل عنها أنها مغشوشة وتشبه الاصلية وأكد صحة تداول الخبر كريم كرم، أمين لجنة الصيادلة الحكوميين، بنقابة الصيادلة، على صحة المعلومات المتداولة بشأن انتشار حقن فولتارين مغشوشة.



حقن فولتارين مغشوشة

وكشف كريم كرم أمين لجنة الصيادلة الفارق بين العبوتين الاصلية والمغشوشة و هو أن العبوات الأصلية توجد عليها علامة ملونة على زجاج الأمبول، أما العبوات المقلدة فلا توجد عليها أي علامات ملونة، مشيرا إلى أن الوجه الجانبي للعبوة الأصلية مدون عبارة يحفظ في درجة حرارة أقل من 30°م أما في العبوة المقلدة فغير مدون.



ونستعرض المزيد من الفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.