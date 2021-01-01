توقعات الأرصاد لحالة الطقس في الأيام المقبلة



توقعات الأرصاد توقعات الأرصاد

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.



وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم الجمعة متوقع أن يكون خريفياً مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.



وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى منتصف هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم خلال فترة النهار 24 درجة مئوية.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت “غانم” أنه مازال هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يساعد على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، بجانب تنوع الكتل الهوائية بين الجنوبية الغربية لـ الجنوبية الشرقية مما يساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.وأشارت إلى أن الطقس اليوم معتدل تمامًا على أغلب مناطق الجمهورية خلال فترة النهار، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما بالنسبة لفترة الليل فيسود طقس بارد خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر حيث تسجل الصغرى 14 درجة مئوية.وبالنسبة لتوقعات الطقس في الأيام المقبلة اوضحت منار غانم أنه قد يكون هناك احتمال لسقوط أمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة، حتى يوم الأحد القادم تتلاشى من أغلب الأنحاء، منوهة بأنه مع يوم الأحد القادم سيكون هناك نشاط في حركة الرياح في أقصى غرب البلاد والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة في غرب البلاد، و بدوره سيؤدي إلى وجود أتربة عالقة على المناطق الموجود في الوجه البحري والقاهرة الكبرى.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.طقس اليوم .. بالنسبة لدرجات الحرارة الجمعة:القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة..