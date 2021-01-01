إسرائيل تهدد بمحاربة لبنان بسبب إيران



إسرائيل تهدد بمحاربة لبنان إسرائيل تهدد بمحاربة لبنان



كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب حذرت بتنفيذ ضربات على مطار بيروت بزعم إحباط محاولات تهريب الأسلحة، حسبما نقل موقع العربية.







وقال الإعلام الإسرائيلي، إن إيران تحاول استخدام ممر تهريب جديد عبر بيروت بعد فشل ممر دمشق، مضيفا أن تل أبيب تتحرى عن محاولة طهران تهريب أسلحة من خلال رحلات مدنية إلى مطار بيروت.

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وتشن إسرائيل، غارات جوية مستمرة على سوريا، بزعم استهداف مواقع إيرانية هناك.وفي أواخر شهر نوفمبر الماضي، ذكر موقع العربية، أن إسرائيل نفذت غارات استهدفت منشآت إيرانية ومراكز معلومات بالساحل السوري.يأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مواقع عسكرية في سوريا، حيث أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت المنطقة الوسطى والساحلية في البلاد.ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: " نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأدى العدوان إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع خسائر مادية".