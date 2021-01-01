أمور ينبغي فعلها .. آداب سماع القرآن الكريم



سماع القرآن الكريم سماع القرآن الكريم



كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن آداب سماع القرآن الكريم، والتي ينبغي على المسلم التحلي بها رغبة في نيل الثواب العظيم واستفادة من كتاب الله عزوجل.



آداب سماع القرآن



وأول آداب سماع القرآن الكريم التي كشف عنها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، هي الاستماع بسكينة وإنصات، ثم المداومة على استماع القرآن الكريم، ثم الاستعاذة بالله من الشر إن سمع آية نذارة، ثم سؤال الل الخير إن سمع آية بشارة.

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كذلك من آداب سماع القرآن الكريم، التدبر والتفكر في آيات الله، ثم الابتعاد عن الضوضاء والمشتتات، ثم عدم التشويش على قراءة القرآن ولو بمدح القارئ، ثم الوضوء، ثم سجود التلاوة إن مر القارئ بآية سجدة.حكم تشغيل القرآن دون الإنصات إليهأكد الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإنسان بصفة عامة تشغيل إذاعة القرآن الكريم أو أي من وسائل سماع القرآن أثناء القراءة أو النوم أو عمله كنوع من التبرك بالقرآن حتى وإذا كان الشخص غير منصت له.وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «أترك الموبايل "شغال" على سورة البقرة اثناء نومى فهل آخذ أجرا بذلك؟»، أنه لو ترك الإنسان القرآن يتلو ونام فلا حرج فى ذلك، إلا أنَّه ينبغي على المسلم الحرص على الإنصات عند تلاوة القرآن وعدم الانصراف عنه إلا لشغل أو حاجة؛ فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره واحترامه.وأشار إلى أن ما يتعلق بترك إذاعة القرآن الكريم تعمل وأنت في البيت أو خارجه، مستيقظًا أو نائمًا، فلا بأس بذلك على ألا يكون حول القرآن الكريم المتلو ما يشوّش عليه، أو يكون حولَه صَخَبٌ ولغَطٌ وخوضٌ في الكلام، أو يكون في مكانٍ غير لائق، فالأولى إغلاق الإذاعة في مثل هذه الحال ؛ فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره المأمور به والمندوب إليه.