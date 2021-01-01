كأس العالم 2022 l منتخب فرنسا كامل العدد قبل مواجهة إنجلترا



منتخب فرنسا منتخب فرنسا

كشفت تقارير فرنسية خوض منتخب الديوك مران اليوم كامل العدد قبل المباراة المرتقبة أمام إنجلترا المقرر اقامتها بعد غد السبت، ضمن منافسات اليوم الأخير في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.



ووفقاً لموقع إذاعة "مونت كارلو" فإن منتخب فرنسا خاض التدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة إنجلترا وسط حالة من التركيز الشديد قبل المباراة المرتقبة.



ويستعد المنتخب الفرنسى لدخول معركة تاريخية ضد إنجلترا بعد غد السبت، من أجل المنافسة على بطاقة نصف نهائى كأس العالم 2022.

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ويتطلع منتخب فرنسا حامل اللقب إلى الوصول لأبعد نقطة فى مونديال 2022، من أجل الحفاظ على لقبه الذى توج به فى 2018 بروسيا.جدير بالذكر أن منتخب فرنسا تغلب على بولندا بنتيجة 3-1 فى دور الـ16 من كأس العالم 2022، فيما تغلب المنتخب الإنجليزى على السنغال بثلاثية نظيفة.ونجحت 8 منتخبات فى التأهل لربع نهائى كأس العالم 2022، وهى: البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، هولندا، المغرب، والبرتغال.ومن المقرر أن يلتقى منتخب هولندا مع نظيره الأرجنتينى، كرواتيا مع البرازيل فى الدور ربع النهائى، ويلتقى المنتخبان الفائزان فى المواجهتين وجها لوجه فى الدور نصف النهائى.فيما يلتقى منتخب المغرب مع نظيره البرتغالى فى الدور ربع النهائى، بينما يصطدم منتخب فرنسا حامل اللقب بمواجهة إنجلترا، على أن يتقابل المنتخبات المتأهلان من المواجهتين فى المربع الذهبى.