التربية والتعليم بالقاهرة .. تعلن رابط نتيجة تعديلات رياض الأطفال

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تعديلات رياض الأطفال لعام 2022_2023، على اللينك التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten
وفى سياق آخر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعلم، مشددة على أن تقييم الصفوف، يتم بدون عقد امتحانات لهم من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى.
وبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
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