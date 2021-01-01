زكريا الوردى ينشر صورة له برفقة والدته بعد فسخ عقده مع الزمالك



زكريا الوردى زكريا الوردى

نشر المغربى زكريا الوردى لاعب فريق الزمالك صورة له برفقة والدته عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده فى مطار القاهرة، والسفر إلى مسقط رأسه فى المغرب.



وكان مسئولو نادى الزمالك قد أعلنوا فسخ التعاقد مع زكريا الوردى بالتراضى، بناءً على رغبة اللاعب بعد الهجوم عليه من بعض الجماهير فى الفترة الحالية.



واتفق الزمالك مع المغربى زكريا الوردى على فسخ التعاقد وقيام الوردى برد المبلغ المالى الذى حصل عليه كمقدم تعاقد مع التنازل عن كل حقوقه المالية فى العقد.

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وعلق المغربى زكريا الوردى على فسخ تعاقده مع النادى، قائلا "قدر الله وما شاء فعل، انتهت مسيرتي مع الزمالك وأتمنى التوفيق للفريق هذا الموسم والتوفيق لي، وأشكر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضى المشرف على الكرة على حسن معاملتهما".وحقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.