زكريا الوردى ينشر صورة له برفقة والدته بعد فسخ عقده مع الزمالك

نشر المغربى زكريا الوردى لاعب فريق الزمالك صورة له برفقة والدته عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده فى مطار القاهرة، والسفر إلى مسقط رأسه فى المغرب.
وكان مسئولو نادى الزمالك قد أعلنوا فسخ التعاقد مع زكريا الوردى بالتراضى، بناءً على رغبة اللاعب بعد الهجوم عليه من بعض الجماهير فى الفترة الحالية.
واتفق الزمالك مع المغربى زكريا الوردى على فسخ التعاقد وقيام الوردى برد المبلغ المالى الذى حصل عليه كمقدم تعاقد مع التنازل عن كل حقوقه المالية فى العقد.
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