دكتورة توضح .. هل يساعد لصق الفم أثناء النوم على إنقاص الوزن الزائد



لصق الفم أثناء النوم لصق الفم أثناء النوم

تحدث العديد من الأشخاص مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعى، عن لصق الفم الذى يعتبر أبرز الحيل للإجبار على التنفس من الأنف بدلاً من الفم أثناء النوم، وللتقليل من الشخير والشعور بالهدوء أثناء الليل، كما ادعى البعض أنه يساعد على إنقاص الوزن، وحقيقة هذه الادعاءات سوف نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.







ما هو لاصق الفم؟

قالت الدكتورة ديبورا لي والتي تعمل صيدلانية، إنه لا توجد العديد من الأبحاث حول فوائد لاصق الفم، لكن هناك دراسة بحثية طبية أظهرت أن لصق الفم قد يساعد فى تقليل الشخير لدى المصابين بانقطاع النفس النومى الخفيف.

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هل لصق الفم آمن؟لا يوجد سوى عدد قليل من الحالات التى اشتكت من اللاصق، لكن لا توجد حالات وفاة أو إصابات خطيرة، لكن يفضل عند تجربته التحدث مع الطبيب أولاً.هل يساعد الشريط لاصق الفم على إنقاص الوزن؟يوجد عدد قليل من الأدلة التي تشير إلى أن لصق الفم يعمل على إنقاص الوزن بالطريقة التي يعتقد بها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت الدكتورة ديبوراه: " قيل إن دراسة 2018 المقتبسة في إحدى منشورات TikTok تظهر زيادة في معدل الأيض في المجموعة المصابة بالتنفس البطني، أي الذين تنفسوا من الأنف. لكن هذا لا يتفق مع من يلصق فمه أثناء النوم".وأشارت إلى أن الحصول على قسط كاف من النوم يساعد على فقدان الوزن لأن هرمونات اللبتين والجريلين التي تتحكم في الشهية والجوع وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول يتم إنتاجها أثناء النوم، ويُعتقد أن لصق الفم يساعد في الحصول على نوم أفضل أثناء الليل، لذلك يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل غير مباشر.ما الآثار الجانبية المحتملة للشريط اللاصق على الفم؟توجد بعض الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام الشريط اللاصق، وهى :يتسبب في الشعور بالألم أو تهيجًا في موقع الشريط، وقد يتسبب فى صعوبة بالتنفس عن طريق الأنف إذا كان هناك أي انسداد في الأنف مما يتسبب في اضطراب النوم على الأقل.