كيفية تعليم طفلك الصبر والتحكم فى عواطفه

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تعليم طفلك الصبر

"‎الصبر مفتاح الفرج" هى ليست مجرد مقولة شهيرة، لكنها فضيلة تربوية يجب أن يتسم ‏بها الكبير والصغير لكى تبرز أخلاقنا الجميلة، فالاستعجال على فعل نتيجة شىء يصيب بقلة البركة والحصول ‏على نتائج غير مرضية، فالمقولة العكسية التى تثبت صحة الأولى "وفى العجلة ‏الندامة"، فهذا ما يعلمه الكبار أم الصغار فهى صفة يجب أن تغرسها فى طفلك منذ ‏ولادته، ليس عندما يكبر وينضج، وذلك بحسب قول الدكتور سلمى أبو اليزيد استشارى‎ ‎الصحة‎ ‎النفسية فى حديثها لـ "اليوم السابع" إن تعليم الصبر يبدء منذ أن يولد الطفل، عندما يبكى ‏لمجرد أن تحمله أمه فقط، فالأم تعلم متى يحتاج إليها الطفل سواء لإطعامه أو التغيير له، ‏وهناك أوقات يبكي لمجرد البكاء حتى تحمله، في هذا الوقت عليها ان تكلمه‎ ‎وتشعره‎ ‎بقربها منه.



خطوات‎ ‎بسيطة‎ ‎يجب اتباعها لتعليم الأطفال الصبر، ومنها‎..
التحكم فى عواطفهم
قالت استشارى الصحة النفسية إن الأطفال يتميزون بقدرتهم الفائقة فى ‎"‎الزن"‎ ‎للحصول على ما يريدونه، سواء لعبة أو حلوى، أو ‏خروج على الرغم من موافقة الأم من الأساس على هذا الطلب لكنه يريد الأسرع ‏فى التنفيذ، فعلى الأم والأب أن‎ ‎يكونوا‎ ‎حكماء، وطلب الهدوء من الطفل، وإخباره أنه لن ‏يتم تنفيذ طلبه حتى الوقت المحدد للتنفيذ وإذا استمر الضجر وعدم الصبر فلا شىء سوف ‏ينفذ.



ممارسة‎ ‎الأنشطة‎ ‎التى تطلب الانتظار‎ ‎
يمكنك طلب المساعدة من طفلك حتى تقومون سويا بإعداد وجبه غذائية، فالأطفال يكونون ‏متحمسين لمشاهدة نتيجة ما قاموا‎ ‎بتنفيذه، فمثلا إذا قام الطفل بعمل كيكه مع أمه، تلك ‏الممارسة تجعله يمر بكثير من مراحل الصبر، أثناء العجن ومن ثم الانتظار أمام الفرن ‏حتى تنضج‎



الذهاب لمدينة الملاهى‎ ‎
وتابعت أن تلك طريقة ليست فقط لمكافأة الطفل لإنجاز مهامه فقط، بل لتعليمه الصبر، فقط قم‎ ‎بتشويقه‎ ‎لألعاب يحتاج الانتظار فى طابور لأخذ دور والالتزام به، وخلال فتره‎ ‎الانتظار‎ ‎عليك التحدث معه حتى عن قيمة الصبر وفوائده‎.‎

كن قدوة‎ ‎
على الأب والأم أن يكونا قدوة يحتذى بهما، فعليك أن تكون صبورا أمام أطفالك حتى ‏يتعلموا منك تلك القيمة، فهناك آباء يصابون بالضجر فقط لمجرد الانتظار في طابور لدفع ‏فاتورة ما تم‎ ‎شراؤه، وهناك أخرون لا يصبرون من الأساس ويمكن أن يلغو تلك العملية ‏حتى لا ينتظرون لنفاذ صبرهم،‎ ‎وهي‎ ‎طريقة خطأ يكتسبها الطفل. ‎

المصدر: youm7

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