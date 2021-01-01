لكل أنواع الأحذية الرجالية .. اعرف الطريقة الصحيحة للتخزين والتنظيف



الأحذية الأحذية

للحذاء عند الجميع أهمية كبرى فى المظهر، والكثير من الرجال يهتمون بشكل وأناقة ونظافة حذائهم، وهذا ما يسعون إليه دائماً، وهناك الكثير لا يعرف سوى ملمع الأحذية لتلميع الأحذية الكلاسيكية، والغسالة لغسل الأحذية الرياضية، ولكن ما يجب معرفته أن لكل حذاء طريقة مختلفة للتنظيف حسب الخامة المصنوعة منها، فالجلد الطبيعي يحتاج للزيوت، والمصنوع يحتاج للإسفنجة، ولذا نستعرض الطريقة الصحيحة للعناية وتنظيف الأحذية وفقاً لموقع "mensxp" كما يلي:



تنظيف الأحذية الرياضية

كل ما عليك فعله هو إزالة الأوساخ من النعال باستخدام فرشاة، مع استخدام فوطة مصنوعة من الميكروفيبر، وتجنب استخدام الماء، واستبداله بالخل الأبيض للتخلص من البقع، ثم قم بخلع الأربطة ونقعها في الماء الدافئ، مع القليل من المنظف سواء شامبو أو منظف أطباق، ومن نفس المحلول إغمس فرشاه وأفرك سطح الحذاء ومسحه أول بأول حتى التأكد من عدم بقائه على الحذاء، ثم قم بتجفيفه في الهواء، بعيدًا عن ضوء الشمس.



تنظيف الأحذية الجلدية

فقط قم بإزالة الأربطة من حذائك، ثم استخدم قطعة قماش ناعمة أو فرشاة لتنظيف الأوساخ التي قد تكون عالقة على السطح الجلدي، قم بعمل محلول من الماء الدافئ وصابون الأطباق، واغمس فيها قطعة قماش ناعمة، ثم اعصرها وامسح سطح الحذاء لإزالة البقع الصعبة، ثم امسح الحذاء بالملمع، واتركه ليجف في الهواء الطلق، ثم احفظه في كيس مخدة صغير قديم.

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كيفية تنظيف الأحذية القماشقم بإزالة رباط الحذاء، ثم قم بملء إناء به ماء دافئ وضع به كوب من صودا الخبز، مع ملعقة من الصابون، ثم انقع الحذاء به حتى يبرد المحلول ثم استخدم فرشاه لتنظيف البقع، ثم ضعها في مكان بارد وجاف بعيدا عن إشاعة الشمس.