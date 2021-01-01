اعرفها .. أضرار أشهر أدوية إنقاص الوزن



أدوية إنقاص الوزن أدوية إنقاص الوزن



تعد أدوية إنقاص الوزن من أشهر العقاقير المستخدمة بين الرجال والنساء. وتمثل الحل الأمثل لعدد كبير منهم فى الحصول على الجسم المثالي



ولكن أدوية إنقاص الوزن تسبب بعض الأضرار والاثار الجانبية على الجسم لذا يجب معرفتها قبل التفكير فى تناول الدواء من أجل العلاج.



ووفقا لموقع drugs نعرض لكم أشهر أدوية إنقاص الوزن والأضرار المحتملة والتى تزداد سوء اذا تم أخذها دون استشارة الطبيب

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يمكن أن تؤدي أدوية إنقاص الوزن المنشطة مثل فينترمين ( Adipex-P ) إلى الأرق ، وزيادة ضغط الدم ، وسرعة ضربات القلب ، والأرق ، والاعتماد على المخدرات ، وسوء المعاملة مع الاخرين، وأعراض الانسحاب.يمكن أن تؤدي أدوية إنقاص الوزن التي تتداخل مع امتصاص الدهون ، مثل أورليستات ( ألي ) ، إلى بقع دهنية وغازات وبراز لين.ناهضات مستقبلات الببتيد 1 (GLP-1) أدوية شبيهة بالجلوكاجون مثل ليراجلوتايد ( ساكسندا ) أو سيماجلوتايد ( ويجوفي ) يمكن أن تسبب غالبًا آثارًا جانبية في المعدة أبرزها الإسهال واضطراب المعدة (الغثيان أو القيء) وحرقة المعدة والغازات أو الإمساك.أدوية إنقاص الوزن فى شكل حبوب تؤثر على الناقلات العصبية في الدماغ مثل البوبروبيون والنالتريكسون ( كونتراف ) يمكن أن ترتبط بالصداع وجفاف الفم والدوخة ، بالإضافة إلى الآثار الجانبية للمعدة مثل الغثيان والقيء والإمساك.يوصى باستخدام العديد من أدوية إنقاص الوزن من نوع المنشطات مثل فينترمين أو ديثيلبروبيون فقط للاستخدام على المدى القصير (حتى 12 أسبوعًا) نظرًا لخطر الاعتماد عليها والآثار الجانبية الأخرى.تنبيه: تُستخدم أدوية إنقاص الوزن الموصوفة طبيًا مثل فينترمين وتوبيراميت ( كسيميا ) وبوبروبيون ونالتريكسون ( كونتراف ) وليراجلوتايد ( ساكسندا ) لفقدان الوزن المزمن طويل الأمد ، ولكن فقط في حالة حدوث نتائج كافية.بشكل عام ، إذا لم يتم تحقيق فقدان الوزن بنسبة 3? إلى 4? بعد 12 إلى 16 أسبوعًا ، فعادة ما يتم إيقاف العلاج طويل الأمد.يمكن استخدام أورليستات (ألاي ، زينيكال) لفقدان الوزن على المدى الطويل ولكن بعد استشارة الطبيب واجراء فحوصات عامة لحالة الجسم لتجنب أى اضرار.