يخفض سكر الدم .. كوب من هذا المشروب صباحًا

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فوائد صحية عديدة لتناول كوب من قهوة الهندباء التي أصبحت بديلاً ممتازًا للقهوة العادية خاصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل تناول الكافيين.. إليك أبرز فوائدها الصحية وفقا لموقع هيلث لاين



1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

تعد الهندباء مصدرًا ممتازًا للألياف حيث تحتوي على كمية كبيرة من ألياف الأنسولين وهو نوع من البريبايوتيك الذي يساعد على نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.



من ناحية أخرى، من المعروف أيضًا أن الألياف تحسن صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يكون لشرب قهوة الهندباء تأثيرات مماثلة على الجهاز الهضمي.

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2. انخفاض نسبة السكر في الدمقد يساعد وجود الأنسولين في جذور الهندباء أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم بسبب احتوائه على مادة الأنولين التي قد يفيد مقاومة الأنسولين والسكر في الدم.3. تقليل الالتهابيتسبب جهاز المناعة لدينا أحيانًا في حدوث التهابات وهذا أمر طبيعي تمامًا.. لكن الالتهابات المزمنة من هذا النوع يمكن أن تؤدي إلى حالات خطيرة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وحتى السرطان.من المعروف أن جذر الهندباء له خصائص مضادة للالتهابات موجودة أيضًا في القهوة المصنوعة من هذا النبات.4. خالية من الكافيين بشكل طبيعيلا ينصح باستهلاك كمية زائدة من الكافيين لأنها تسبب القلق وخفقان القلب والغثيان والأرق.. من ناحية أخرى فإن القهوة المصنوعة من جذور الهندباء خالية من الكافيين بشكل طبيعي.. إذا كنت تهدف إلى تقليل تناول الكافيين، فهو بديل ممتاز للقهوة من أجل تقليل استهلاك الكافيين.