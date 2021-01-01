الشاي الأسود يحمي من أمراض خطيرة .. أعرفها

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الشاي الأسود


قال الدكتور سعيد متولى استشارى التغذية العلاجية، أن تناول الشاي باعتدال يمنح الجسم فوائد مهمة وعديدة، وهذا عكس ما يتوقعه البعض عن هذا المشروب.

وأضاف “ سعيد”، في تصريحات، أن الشاي الأسود غني بالفوائد الصحية المهمة للجسم أبرزها تقوية جهاز المناعة وتقليل ارتفاع الكولسترول بالدم ويحمى من أمراض القلب وضغط الدم، فهو لا يسبب مشاكل ارتفاع الضغط إلا عند وضع كمية كبيرة منه فى الكوب الواحد أو تناوله عدة مرات فى اليوم.

وأشار “ سعيد”، إلى أن تناول الشاي الأسود يساعد فى علاج بعض أمراض الجهاز التنفسى حيث أثبتت الأبحاث العلمية والدراسات أنه يحارب الفيروسات التنفسية

وأوضح “ سعيد” أن الأبحاث التى أجريت مؤخرا وجدت أن من فوائد الشاي الأسود الحماية من فيروس كورونا والتخفيف من حدة الأعراض حال المصابين، منوها أن الشاي الأسود فى حد ذاته مفيد جدا للجسم ولوظائف المخ ولكن عند الإكثار منه يتعرض الجسم لبعض الأضرار مثل الحموضة وحرقة المعدة.

المصدر: elbalad

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