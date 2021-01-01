مشروبات شائعة تزيد من مخاطر الإصابة بالدوالي

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صورة الخبر: الدوالي
الدوالي


عادة ما تكون الدوالي التي تجري تحت سطح البشرة، حمراء أو زرقاء اللون، تنشأ عندما تفشل الصمامات الموجودة في عروق أرجلنا في السماح للدم بالرجوع إلى أسفل أثناء الوقوف، وليس إلى أعلى باتجاه القلب، وعلى الرغم من أن هذا له العديد من الأسباب المعروفة، إلا أن عددًا كبيرًا من الحالات يرجع إلى عوامل وراثية. وفي بعض الأحيان يمكن أن يساهم الاستهلاك المفرط لبعض المشروبات في حدوث المشكلة.

ووفقا لموقع express.co.uk، أن من بين المشروبات التي لها بعض التأثيرات الأكثر وضوحًا على الأوعية الدموية المشروبات المحلاة بالسكر والكحول والقهوة.

ويتسبب تناول كميات كبيرة من السكر في حدوث مشكلات من خلال التدخل في الدورة الدموية وإعاقة تدفق الدم، مما يتسبب في حدوث انسداد داخل الأوردة.

وفي الواقع، هناك أدلة على أن السكر يمتص الماء ويسبب تمدد جدار الوريد وانتفاخه وانتفاخه.

وإذا تُركت الدوالي دون علاج، فإن الالتهاب الناجم عن المشروبات الثلاثة يمكن أن يمهد الطريق لمضاعفات كبيرة. ولكن مع الرعاية المناسبة يمكن أن تحل الحالة بسرعة.

المصدر: موقع express.co.uk

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