خبيرة تغذية تستعرض طرق التخلص من سموم الجسم

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سموم الجسم


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، طرق التخلّص من سموم الجسم .



طرق التخلّص من سموم الجسم ما يلي :-

·اتّباع برامج غذائيّة؛ للتخلُّص من سموم الجسم، ومن أهمّ البرامج الصّيام، والاقتصار على الفواكه والزّبادي فقط.

·تناول بعض أنواع الأغذية التي تساعد على تحفيز الجسم لطرد الموادّ السامّة، مثل: الكركُم، والفراولة، والنّعناع، والبرتقال، واللّيمون، وزيت الزّيتون، والبصل، والزّعتر البريّ.

·تناول الأطعمة العضويّة الخالية من السّموم.

· الإكثار من شرب مشروبات الشّعير، والزنجبيل،بالإضافة إلى البقدونس، والكزبرة، والشّاي، والهندباء.
·شُرب الماء بكميّات مناسبة يومياً؛فالماء يساعد على إذابة الموادّ السامّة الموجودة في الدّم، ويزيد فعاليّة عمل الكِلى، ممّا يطرد السّموم خارجَ الجسم، عن طريق التعرُّق أو الإخراج.

·شُرب العصائر الطبيعيّة من الفواكه الطّازجة؛ لأنّها تحتوي مضادّات الأكسدة التي تحارب السّموم في الجسم، مثل عصيري: العرقسوس، والعنب المنقّي للدّم والمدرّ للبول.

·شُرب كوب من الشّاي الأخضر؛ فهو ينقّي الدّم من السّموم.

· المحافظة على نظافة الأسنان، بتفريشها دائماً.

· ممارسة التنفُّس العميق؛ للتخلّص الرّئتان من سمومهما.

· استخدام المُنتجات الطبيعيّة للعناية بالبشرة، والخالية من العطور والكبريتات، وغيرها من الموادّ الضّارّة، وذلك بالانتباه إلى مكوّناتها قبل شرائها، فهي أكثر أماناً للبشرة.

. مُمارسة الرّياضة لما لا يقلّ عن ثلاثين دقيقةً يوميّاً؛ فهي تُنشّط الدّورة الدمويّة في الجسم، ممّا يؤدّي إلى تحريك السّموم.

المصدر: elbalad

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