خبيرة تغذية : فوائد خارقة لتناول الذرة الصفراء

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الذرة الصفراء

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، فوائد الذرة الصفراء.

فوائد الذرة الصفراء
1- تعزيز صحة القلب والشرايين
- خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم
- تقليل فرص انسداد الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.

- الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات القلبية والسكتات الدماغية.
2- الحماية من فقر الدم
بسبب كون الذرة الصفراء مصدرًا للحديد وحمض الفوليك.
3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي
إحدى الأغذية الغنية بالألياف الغذائية
- الوقاية من الإمساك والبواسير.

- تخفيف أعراض القولون العصبي..
4- إمداد الجسم بالطاقة
5- لصحة البشرة والعيون
غني بفيتامين ( A, C, E) والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة

- مكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها وإشراقها.
- الحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يرتبط مع التقدم بالعمر.
6- تعزيز المناعة والوقاية من السرطانات
بسبب احتواء الذرة على كميات عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الفعالة مثل؛ الفينول والبيتا كاروتين وفيتامين E، وفيتامين C، والألياف.
7- فوائد الذرة الصفراء الأخرى

- تقوية العظام والأسنان، وبغناها بالعديد من المعادن المهمة، مثل: الكالسيوم، والفسفور والمغنيسيوم والنحاس.
- الحفاظ على سلامة الأعصاب، وعمل الإنزيمات، وتنظيم عمليات التمثيل الغذائي للعناصر المختلفة في الجسم.

- الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.
- الذرة خالية من الغلوتين مما قد يجعلها خيار مميز لمن يعانون من حساسية القمح والداء الزلاقي.

المصدر: elbalad

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