خبيرة تغذية : فوائد خارقة لتناول الذرة الصفراء



الذرة الصفراء الذرة الصفراء

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، فوائد الذرة الصفراء.



فوائد الذرة الصفراء

1- تعزيز صحة القلب والشرايين

- خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم

- تقليل فرص انسداد الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.



- الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

2- الحماية من فقر الدم

بسبب كون الذرة الصفراء مصدرًا للحديد وحمض الفوليك.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

إحدى الأغذية الغنية بالألياف الغذائية

- الوقاية من الإمساك والبواسير.

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- تخفيف أعراض القولون العصبي..4- إمداد الجسم بالطاقة5- لصحة البشرة والعيونغني بفيتامين ( A, C, E) والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة- مكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها وإشراقها.- الحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يرتبط مع التقدم بالعمر.6- تعزيز المناعة والوقاية من السرطاناتبسبب احتواء الذرة على كميات عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الفعالة مثل؛ الفينول والبيتا كاروتين وفيتامين E، وفيتامين C، والألياف.7- فوائد الذرة الصفراء الأخرى- تقوية العظام والأسنان، وبغناها بالعديد من المعادن المهمة، مثل: الكالسيوم، والفسفور والمغنيسيوم والنحاس.- الحفاظ على سلامة الأعصاب، وعمل الإنزيمات، وتنظيم عمليات التمثيل الغذائي للعناصر المختلفة في الجسم.- الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.- الذرة خالية من الغلوتين مما قد يجعلها خيار مميز لمن يعانون من حساسية القمح والداء الزلاقي.