تفاصيل .. إيقاف رئيس مجلس مدينة فاقوس بعد سبه لوكيل نيابة



إيقاف رئيس مجلس مدينة فاقوس إيقاف رئيس مجلس مدينة فاقوس

كشفت التحقيقات ملابسات ومفاجآت مثيرة في واقعة إيقاف رئيس مجلس مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية عن العمل لمدة 3 أشهر بسبب تعديه على وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة وإهانته.



وفي واقعة غريبة دارت أحداثها في مدينة فاقوس بالشرقية، فجرتها تحقيقات النيابة الإدارية والتي انتهت بصدور قرار رقم 507 لسنة 2022 بوقف محمد عبد العزيز، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة فاقوس محافظة الشرقية، عن العمل لمدة 3 أشهر، لمصلحة التحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2022 حصره مكتب فني الزقازيق لما نُسب إليه من عدة مخالفات.



ودلت التحقيقات ارتكاب القائم بأعمال رئيس مجلس المدينة عدة مخالفات وفقا لقرار النيابة الإدارية الصادر بوقفه، من بينها التعدي بالقول على وكيل أول نيابة إدارية من الفئة الممتازة أثناء عمله أثناء تواجدهما بغرفة التحقيق بمقر نيابة فاقوس الإدارية، حيث وجه له عبارة:

"إنت أهبل عايز تحقق معايا أنت اتهبلت أنا رئيس مجلس المدينة".

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كما ارتكب رئيس مجلس المدينة مخالفة أخرى وهي الاشتراك مع آخر في ضرب الخفير محمد صلاح خفير نظامي بمركز شرطة فاقوس مُكلف بحراسة النيابة الإدارية بفاقوس، وذلك أثناء شروعه في الهروب من مقر النيابة مما أدى إلى تمزيق قميصه.