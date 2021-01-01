كأس العالم 2022 l القنوات الناقلة لدور الربع نهائي

كأس العالم
تتجه انظار الجماهير ل مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 ، مع اقتراب اللقب الأغلى تاريخيا علي حسم وجهته المقبلة .
البداية من إستاد المدينة التعليمية يوم 9 ديسمبر غدا الجمعة بلقاء بين كرواتيا والبرازيل في تمام الساعة الخامسة مساء.
كما يواجه منتخب هولندا منافسه الارجنتين غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء علي ستاد لوسيل.
وعلى الجانب الآخر يلعب منتخب المغرب أمام البرتغال على إستاد الثمامة في تمام الساعة الخامسة مساء السبت 10 ديسمبر.
ويواجه منتخب إنجلترا منافسه فرنسا على إستاد البيت يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء .
تردد قنوات بي إن سبورت ماكس الناقلة لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
القمر: نايل سات
تردد القناة: 11012
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي.
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
قناة "beIN SPORTS HD 1.2.3" الناقلة لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11013.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدّل التصحيح: 3/2.
تردد قناة "beIN SPORTS HD 4.5.6"لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11054.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل التصحيح: 3/2
تردد قناة "beIN SPORTS HD 7" لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12604.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل التصحيح: 3/2.
قناة zdf على هوت بيرد
تردد: 11054
القمر الصناعي: Hotbird
معامل الترميز: 22000 (H)
قناة das erste على هوت بيرد
القمر الصناعي: Hotbird
التردد:11541
معامل الترميز: 22000 (V)
قناة IRIB HD Iran على القمر التركي
التردد: 11881
معامل الترميز: 27500 (H)
قناة TRT2 على القمر التركي لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
القناة: TRT2
التردد: 11054
معامل الترميز: 30000 رأسي
قناة beIN Sports France 1 HD على قمر أسترا
Astra 19.2°E 12168 V 29700
قناة ARD Das Erste HD
Astra 19.2°E 11494 H 22000
قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا
Astra 19.2°E 11836 H 27500
قناة Cuatro Espa a HD
Astra 19.2°E 10876 V 22000
قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا
Astra 19.2°E 10906 V 22000
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