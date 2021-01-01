كأس العالم 2022 l القنوات الناقلة لدور الربع نهائي

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تتجه انظار الجماهير ل مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 ، مع اقتراب اللقب الأغلى تاريخيا علي حسم وجهته المقبلة .



البداية من إستاد المدينة التعليمية يوم 9 ديسمبر غدا الجمعة بلقاء بين كرواتيا والبرازيل في تمام الساعة الخامسة مساء.



كما يواجه منتخب هولندا منافسه الارجنتين غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء علي ستاد لوسيل.

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وعلى الجانب الآخر يلعب منتخب المغرب أمام البرتغال على إستاد الثمامة في تمام الساعة الخامسة مساء السبت 10 ديسمبر.ويواجه منتخب إنجلترا منافسه فرنسا على إستاد البيت يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء .تردد قنوات بي إن سبورت ماكس الناقلة لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022القمر: نايل ساتتردد القناة: 11012معدل الترميز: 27500الاستقطاب: رأسي.معدل تصحيح الخطأ: 5/6.قناة "beIN SPORTS HD 1.2.3" الناقلة لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022- القمر الصناعي: نايل سات.- التردد: 11013.- الاستقطاب: أفقي.- معدل الترميز: 27500.- معدّل التصحيح: 3/2.تردد قناة "beIN SPORTS HD 4.5.6"لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022- القمر الصناعي: نايل سات.- التردد: 11054.- الاستقطاب: أفقي.- معدل الترميز: 27500.- معدل التصحيح: 3/2تردد قناة "beIN SPORTS HD 7" لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022- القمر الصناعي: نايل سات.- التردد: 12604.- الاستقطاب: أفقي.- معدل الترميز: 27500.- معدل التصحيح: 3/2.قناة zdf على هوت بيردتردد: 11054القمر الصناعي: Hotbirdمعامل الترميز: 22000 (H)قناة das erste على هوت بيردالقمر الصناعي: Hotbirdالتردد:11541معامل الترميز: 22000 (V)قناة IRIB HD Iran على القمر التركيالتردد: 11881معامل الترميز: 27500 (H)قناة TRT2 على القمر التركي لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022القناة: TRT2التردد: 11054معامل الترميز: 30000 رأسيقناة beIN Sports France 1 HD على قمر أستراAstra 19.2°E 12168 V 29700قناة ARD Das Erste HDAstra 19.2°E 11494 H 22000قناة ARD Das Erste HD على قمر أستراAstra 19.2°E 11836 H 27500قناة Cuatro Espa a HDAstra 19.2°E 10876 V 22000قناة Cuatro Espa a HD على قمر أستراAstra 19.2°E 10906 V 22000