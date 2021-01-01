كأس العالم 2022 l القنوات الناقلة لدور الربع نهائي

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كأس العالم


تتجه انظار الجماهير ل مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 ، مع اقتراب اللقب الأغلى تاريخيا علي حسم وجهته المقبلة .

البداية من إستاد المدينة التعليمية يوم 9 ديسمبر غدا الجمعة بلقاء بين كرواتيا والبرازيل في تمام الساعة الخامسة مساء.

كما يواجه منتخب هولندا منافسه الارجنتين غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء علي ستاد لوسيل.

وعلى الجانب الآخر يلعب منتخب المغرب أمام البرتغال على إستاد الثمامة في تمام الساعة الخامسة مساء السبت 10 ديسمبر.

ويواجه منتخب إنجلترا منافسه فرنسا على إستاد البيت يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء .

تردد قنوات بي إن سبورت ماكس الناقلة لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

القمر: نايل سات
تردد القناة: 11012

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.



قناة "beIN SPORTS HD 1.2.3" الناقلة لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11013.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدّل التصحيح: 3/2.



تردد قناة "beIN SPORTS HD 4.5.6"لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل التصحيح: 3/2



تردد قناة "beIN SPORTS HD 7" لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12604.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل التصحيح: 3/2.



قناة zdf على هوت بيرد

تردد: 11054

القمر الصناعي: Hotbird

معامل الترميز: 22000 (H)



قناة das erste على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird

التردد:11541

معامل الترميز: 22000 (V)



قناة IRIB HD Iran على القمر التركي

التردد: 11881

معامل الترميز: 27500 (H)



قناة TRT2 على القمر التركي لـ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

القناة: TRT2

التردد: 11054

معامل الترميز: 30000 رأسي



قناة beIN Sports France 1 HD على قمر أسترا

Astra 19.2°E 12168 V 29700



قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E 11494 H 22000



قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا

Astra 19.2°E 11836 H 27500



قناة Cuatro Espa a HD

Astra 19.2°E 10876 V 22000



قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا

Astra 19.2°E 10906 V 22000

المصدر: elbalad

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